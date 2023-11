Suspension, communication: les échecs français annoncent des mesures contre les violences sexistes

La Fédération française d'échecs (FFE) a annoncé jeudi plusieurs mesures pour mieux lutter contre les violences sexistes et sexuelles dans ce sport, secoué en 2023 par plusieurs témoignages de joueuses.

Reconnaissant que le règlement actuel est "obsolète", pour lutter contre les discriminations, dont les violences sexistes et sexuelles, la fédération compte publier en février un nouveau règlement disciplinaire. Il devra préciser les modalités de "suspension à titre conservatoire" et de saisine des instances sur ces problématiques.

Ce changement intervient quelques mois après une lettre ouverte écrite par 14 joueuses de haut niveau, et suivies par plusieurs dizaines d'autres pour dénoncer "des violences sexistes ou sexuelles (...) verbales, écrites ou physiques, perpétrées par des joueurs d'échecs, entraîneurs, arbitres ou dirigeants".

Educateurs, entraîneurs et arbitres devront tous assister à un module de sensibilisation de deux heures sur les violences sexistes et sexuelles pour obtenir ou conserver leur diplôme et des campagnes de communication au sein des clubs et des équipes de France sont aussi prévues.

La fédération compte aussi mettre en place "un réseau de référent.es de clubs" et distribuer des guides pour mineurs, parents et encadrants, écrits avec l'association Colosse aux pieds d'argile.

"La FFE est fière des sportives qui ont osé prendre la parole (...) Les paroles et les actes odieux de quelques-uns ne doivent plus jeter le doute sur le travail des milliers de bénévoles", a déclaré dans un communiqué le président de la fédération Eloi Relange.

La fédération française des échecs comptait au 22 novembre 45.860 membres, soit plus de 5.000 licenciés de plus qu'à la même date en 2022.

Les femmes ne représentent qu'un peu moins de 17% des licenciés et si les compétitions sont officiellement mixtes, elles sont complètement absentes du très haut niveau.

La moitié des licenciés ont moins de 14 ans.