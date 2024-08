Teddy Riner : "C'est un rêve qui devient réalité"

Teddy Riner est entré dans la légende, vendredi 2 août. Le judoka français a été sacré à Paris champion olympique des poids lourds pour la troisième fois après 2012 et 2016, un exploit majuscule jusqu'ici jamais réalisé dans la catégorie reine. Ce titre fait de lui le plus grand des judokas de l'histoire. Nous avons recueilli ses impressions juste après son exploit.

TV5MONDE : Cette médaille-là, elle est magique ?

Teddy Riner : Ah ouais, elle est magique. Elle va être mémorable parce que je vais m'en souvenir toute ma vie. Je pense que je laisse un super héritage à mes enfants, même si la petite est encore un peu jeune à l'âge de 5 ans, mais elle pourra revoir ces images. En tout cas, je suis fier d'avoir réalisé ça devant ma famille, mes amis, un public comme ça à la maison. Je suis tellement content. C'est un rêve qui devient réalité et je souhaite vraiment à tous les Français de réaliser une journée parfaite comme ça, de saisir sa chance, d'avoir un public qui vous porte. Merci encore à ce public de feu. Et puis merci vraiment à tous ceux qui ont cru en moi, à tous ceux qui m'ont porté pendant toute cette olympiade, qui ont mis les moyens pour que je fasse des préparations magnifiques. À tous les amis, tous les messages que j'ai reçus, je n'ai pas les mots.

TV5MONDE : Il y en a qui disaient que vous étiez trop vieux ?

TR : Eh bah le vieux il a encore le dossard doré ! (rires)

TV5MONDE : Vous êtes entré dans la légende ?

TR : Je ne sais pas quels mots on va utiliser mais aujourd'hui, c'est moi qui ait le plus beau palmarès de mon sport et c'est une très grosse fierté. En plus ça se passe en France !

TV5MONDE : Vous réalisez la dimension historique du moment ?

TR : “Step by step”, je pense. Tout doucement, ça va se mettre en place. En tout cas, je vais surtout kiffer ce moment parce que ça passe tellement vite. Pendant toute ma carrière, à chaque fois, je prenais le temps de ne pas tourner tout de suite la page. Là, je vais prendre le temps de l'écrire, la tamponner et la savourer.