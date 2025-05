Tendon d'Achille rompu: long chemin pour Tatum, danger imminent pour Boston

Jayson Tatum, blessé, le 12 mai 2025 au Madison Square Garden lors du match 4 du deuxième tour des play-offs de la Conférence Est entre les Boston Celtics et les New York Knicks

Après l'opération à un tendon d'Achille de Jayson Tatum, les Boston Celtics vont tenter dès mercredi de survivre dans les play-offs sans leur ailier All-Star, qui ne retrouvera pas les terrains avant de longs mois, dans le meilleur scénario.

A terre après une reprise d'appui à trois minutes du terme contre New York lundi, la grimace puis le désespoir de Jayson Tatum sur un fauteuil roulant avaient beaucoup plus de sens qu'une simple défaite 121 à 113. La crainte d'une rupture du tendon d'Achille droit s'est révélée exacte, signifiant au mieux de longs mois de pause pour l'Américain âgé de 27 ans, dont la suite au plus haut niveau est rendue incertaine par la nature de la blessure.

Les Celtics ont indiqué que leur leader avait été opéré "avec succès" mardi "pour réparer son tendon d'Achille droit rompu".

"Aucune date de retour n'est programmée, il devra attendre une guérison complète", ajoute la franchise au trèfle, qui avait conquis l'an passé avec Tatum en fer de lance un 18e titre record en NBA.

Dans l'immédiat, Boston se retrouve dans une situation précaire, mené 3-1 en demi-finale de conférence Est par les New York Knicks, avant le match 5 disputé mercredi dans le TD Garden de l'équipe du Massachusetts.

"Un mental de guerrier"

Si Boston possède un effectif riche, talentueux et expérimenté, avec Jaylen Brown, Derrick White, Jrue Holiday, Kristaps Porzingis, Al Horford ou encore Payton Pritchard, Tatum en était le pilier le plus solide lors de ces play-offs, lui qui marquait en moyenne 28,1 points, et portait le plus souvent la balle dans les instants décisifs.

L'ailier des Boston Celtics Jayson Tatum sort blessé lors du match 4 du deuxième tour des play-offs de la Conférence Est contre les New York Knicks, le 12 mai 2025 au Madison Square Garden GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

"On a tous compris ce que ça pouvait être, avait reconnu lundi soir Porzingis. C'est une vérité dure à accepter, mais c'est la vie, on doit aller de l'avant."

"Jayson possède un mental de guerrier comme tous ses coéquipiers, a déclaré mardi le copropriétaire de la franchise Wyc Grousbeck auprès du Boston Globe. Il va travailler très dur pour revenir, et pendant ce temps, les Celtics vont se battre à chaque match."

A long terme, la rupture d'un tendon d'Achille jette une ombre sur la suite de la carrière de Tatum, fauché alors que son niveau avait atteint des sommets, lui qui a déjà été six fois All-Star, et avait compilé en moyenne lors de la saison régulière 26,8 points, 8,7 rebonds et 6 passes.

Les précédents Durant, Bryant

Quelques exemples permettent de lui imaginer un avenir au plus haut niveau, comme celui de Kevin Durant, son coéquipier en équipe nationale avec lequel il avait partagé ses médailles d'or olympiques à Tokyo en 2021 puis à Paris l'été passé.

En juin 2019, Durant avait souffert à 30 ans d'une rupture d'un tendon d'Achille lors de la finale NBA perdue avec Golden State contre Toronto. La star américaine, toujours en activité à 36 ans (Phoenix Suns), avait manqué une saison entière avant de retrouver les parquets en décembre 2020, 18 mois après la blessure.

"KD" a su retrouver un excellent niveau, à l'inverse du pivot DeMarcus Cousins, qui avait décliné après son retour en janvier 2019 suivant une guérison d'un an.

En avril 2013, le héros des Los Angeles Lakers Kobe Bryant s'était lui rompu le tendon d'Achille gauche à 34 ans. Il était revenu pour disputer six matchs en décembre, avant de mettre un terme à sa saison, touché à un genou, pour ne revenir durablement qu'en octobre 2014 pour deux saisons.

Entre la suite - et peut-être la fin - de leurs play-offs mercredi, et la longue rééducation de Tatum, les Celtics auront du travail cet été, alors que leur masse salariale va devenir insoutenable, par rapport aux plafonds en vigueur en NBA.

L'effectif va sûrement devoir être remodelé, tout en prenant en compte la longue absence de leur ailier vedette, au salaire très important (estimé à environ 62 millions de dollars annuels).