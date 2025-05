Tennis: Alcaraz enchaîne à Rome, en attendant Sinner

Et une troisième finale de suite pour Carlos Alcaraz ! L'Espagnol, titré à Monte-Carlo et finaliste à Barcelone, a dominé l'Italien Lorenzo Musetti 6-3, 7-6 (7/4) vendredi à Rome où il pourrait retrouver dimanche son grand rival Jannik Sinner en finale.

Sa première apparition au Foro Italico, en 2023, s'était arrêtée après deux rencontres. Pour son retour sous les pins parasols romains, Alcaraz, 22 ans, réussit un quasi sans-faute.

Il n'a perdu qu'un set en cinq matches, contre le Russe Karen Khachanov en huitièmes de finale, et, à défaut de surclasser ses adversaires ou même d'impressionner les observateurs, il semble imperturbable.

L'Espagnol Carlos Alcaraz durant sa demi-finale du Masters 1000 de Rome contre l'Italien Lorenzo Musetti le 16 mai 2025 AFP

Pourtant soutenu par les 10.800 spectateurs du Campo centrale, Musetti, 9e mondial, a dû attendre le second set pour faire trembler, brièvement, l'Espagnol.

L'Italien a mené 3-1, puis 4-2, mais Alcaraz est revenu dans le match, s'est offert une première balle de match à 6-5, avant de faire la course en tête dans le jeu décisif.

"Ma performance du jour est négative dans des conditions très différentes des précédents matches, Carlos non plus n'a pas joué son meilleur tennis. J'ai aussi mal géré la tension et la pression de joueur cette demi-finale à la maison, cela m'a coupé les jambes", a analysé l'Italien, déjà battu en finale à Monte-Carlo par Alcaraz (3-6, 6-1, 6-0).

26 victoires sur terre en un an

Plus que Musetti, nerveux et multipliant les gestes d'humeur au point d'écoper d'un point de pénalité pour sa troisième demi-finale de suite en Masters 1000, c'est le vent qui a semblé troubler le plus "Carlitos".

"Les conditions étaient difficiles, il fallait tenir compte du vent, il fallait essayer d'être intelligent et patient pour saisir les occasions quand elles se présentaient, à défaut de produire un tennis spectaculaire", a-t-il expliqué.

"Je suis content de mon match", a insisté le vainqueur de Roland-Garros 2024 qui avait manqué le Masters 1000 de Madrid à cause d'une blessure à un adducteur.

L'Espagnol Carlos Alcaraz relance un service de l'Italien Lorenzo Musetti en demi-finales du Masters 1000 de Rome le 16 mai 2025 AFP

A moins de dix jours de l'édition 2025 de Roland-Garros (25 mai-8 juin), Alcaraz a confirmé qu'il était la nouvelle référence sur terre battue après la retraite de son compatriote Rafael Nadal. Depuis un an, il a remporté 26 matches sur sa surface de prédilection, pour seulement deux défaites.

En finale dimanche, il pourrait retrouver Sinner, qu'il a battu lors de leurs trois dernières confrontations, mais qui doit encore se débarrasser en soirée de l'Américain Tommy Paul (12e).

Jeudi, l'Italien de 23 ans a surclassé 6-0, 6-1 avec une prestation proche de la perfection le Norvégien Casper Ruud, N.7 mondial et récent vainqueur du Masters 1000 de Madrid.

Le triple vainqueur en Grand Chelem a été éloigné du circuit pendant trois mois, entre février et mai, dans le cadre d'un accord conclu avec l'Agence mondiale antidopage après deux contrôles antidopage positifs à un anabolisant attribués à une contamination accidentelle.

Déjà révéré dans son pays depuis qu'il collectionne les titres, dont trois en Grand Chelem et deux éditions de la Coupe Davis, Sinner peut mettre fin à la longue disette du tennis italien dans "ses" Internationaux: il faut remonter à 1978 pour y trouver un finaliste italien et à 1976 un vainqueur.