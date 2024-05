Tennis: Alcaraz et Sinner, deux de chute à Madrid

Carlos Alcaraz, double tenant du titre renversé en quarts de finale, et Jannik Sinner, hanche blessée et forfait à la veille de son prochain match, ont déserté coup sur coup le Masters 1000 de Madrid mercredi, à moins d'un mois de Roland-Garros.

Pour son tournoi de reprise après un mois sans compétition, la faute à son avant-bras droit douloureux qui l'a privé du début de saison sur terre battue (Monte-Carlo et Barcelone), Alcaraz (3e) s'est incliné 4-6, 6-3, 6-2 face au N.8 mondial Andrey Rublev en à peine deux heures.

"Ca a été une journée difficile après le match d'hier (mardi). Ca faisait un moment que je n'avais pas joué un match si exigeant. Je me suis réveillé avec des courbatures dans pratiquement tout le corps. J'ai payé tout ça aujourd'hui (mercredi)", a expliqué le jeune Espagnol, qui espérait fêter ses 21 ans dans la "Caja magica" dimanche, jour de la finale.

Andrey Rublev (à droite) salue Carlos Alcaraz après leur rencontre en quart de finale à Madrid mercredi. AFP

Au tour précédent la veille, "Carlitos" s'en était sorti de justesse, au bout de quasi trois heures, contre l'Allemand Jan-Lennard Struff (24e), 6-3, 6-7 (5/7), 7-6 (7/4).

Si sa série de quatorze matches gagnés consécutivement sur la terre battue madrilène prend fin, le protégé de Juan Carlos Ferrero a atteint l'horizon qu'il avait esquissé en amont du tournoi, quand il avait estimé que "trois ou quatre matches" seraient satisfaisants : il en a gagné trois et joué quatre - sans souffrir de son avant-bras, mais en y pensant toujours.

"Patient"

Pour que ça devienne de l'histoire ancienne dans sa tête, "je vais devoir travailler dur, j'imagine que ça va être un lent processus, je dois être patient, envisage-t-il, mais je repars de Madrid avec de bonnes sensations à l'avant-bras."

"A la veille de mon entrée en lice, je ne savais pas si j'allais pouvoir jouer, rappelle Alcaraz. Et je suis allé jusqu'en quarts de finale, en jouant des grands matches, à un bon niveau. C'est une semaine très, très positive."

"Quand on est arrivé et que je me suis entraîné pour la première fois, après une semaine sans raquette, 45 minutes, quasiment sans frapper de coup droit, ou très, très doucement, ni mon équipe, ni moi ne pensions arriver jusque-là, raconte-t-il. J'aurais signé" pour.

Alcaraz est désormais attendu dès la semaine prochaine à Rome - comme le N.1 mondial Novak Djokovic -, pour le dernier Masters 1000 sur ocre avant Roland-Garros (26 mai-9 juin). S'il s'est montré optimiste mercredi, il arrêtera sa décision dans les jours qui viennent, a-t-il précisé.

Le numéro 2 mondial Jannik Sinner, touché à la hanche, a déclaré forfait pour son quart de finale initialement prévu jeudi contre Félix-Auger Aliassime. AFP

Sinner sera-t-il au rendez-vous romain, devant son public italien ?

Touché à la hanche droite, le N.2 mondial a renoncé à jouer son quart de finale prévu jeudi face au Canadien Félix-Auger Aliassime (35e).

"Ma hanche m'a embêté cette semaine et est devenue de plus en plus douloureuse, a expliqué le jeune Italien sur les réseaux sociaux. Après avis médical, on a décidé qu'il valait mieux ne pas jouer pour ne pas empirer les choses."

Sinner va passer des examens

"Je passerai des examens complémentaires dans les prochains jours", a-t-il précisé.

Homme en forme de la première partie de saison, lauréat à l'Open d'Australie de son premier titre du Grand Chelem en janvier, vainqueur depuis à Rotterdam et au Masters 1000 de Miami, Sinner affichait, avant de déclarer forfait, un bilan de 28 victoires pour seulement deux défaites depuis début 2024.

Il a lancé sa saison sur terre battue par une demi-finale à Monte-Carlo mi-avril (perdue contre Tsitsipas).

La Kazakhe Elena Rybakina, qualifiée pour les demi-finales après sa victoire après sa victoire contre sa compatriote Yulia Putintseva. AFP

Pour une place en finale, Rublev affrontera l'Américain Taylor Fritz (13e), victorieux de l'Argentin Francisco Cerundolo (22e) 6-1, 3-6, 6-3. Et Auger-Aliassime se mesurera soit au N.4 mondial Daniil Medvedev, soit au Tchèque Jiri Lehecka (31e), tombeur de Rafael Nadal en huitièmes de finale, pour la dernière participation du champion espagnol.

Elena Rybakina est elle une miraculée du dernier carré : la Kazakhe, N.4 mondiale et fraîchement titrée à Stuttgart (Allemagne), a écarté deux balles de match, à 5 jeux à 2 en sa défaveur dans la manche décisive, avant de gagner cinq jeux d'affilée et le match 4-6, 7-6 (7/4), 7-5 aux dépens de sa compatriote Yulia Putintseva (50e).

Elle défiera Aryna Sabalenka, N.2 mondiale et tenante du trophée, pour une place en finale. Comme il y a un an pile, mais un tour plus tard, la Bélarusse double lauréate de l'Open d'Australie a mis fin 6-1, 6-4 au joli parcours de l'ado russe Mirra Andreeva (43e), 17 ans depuis lundi.