Tennis: Alexander Zverev, en plein dans le 1000

Il a conquis la ville lumière, la ville éternelle... mais toujours pas de Grand Chelem. A 27 ans, l'Allemand Alexander Zverev a remporté dimanche à Paris son 7e titre en Masters 1000 et rêve d'enfin triompher dans un Majeur.

Vainqueur des Masters 1000 de Rome au printemps et de Paris en 2024, la catégorie de tournoi la plus prestigieuse après les quatre Grand Chelem, Zverev est "heureux d'être de retour".

"Mais je veux m'améliorer et aller encore plus haut", a aussitôt ajouté samedi en conférence de presse le géant allemand, stoppé net en 2022 dans sa quête d'un premier Grand Chelem.

Cette année-là sur la terre battue de Roland-Garros, Zverev bousculait sérieusement le maître des lieux Rafael Nadal en demi-finale quand il avait été contraint d'abandonner, gravement blessé à la cheville droite.

"Gagner ce titre à Paris représente énormément pour moi", a savouré Zverev dimanche, quelques instants après sa victoire à Bercy.

"Après avoir détruit ma cheville il y a deux ans à Roland-Garros, ça n'était pas garanti à 100% que je puisse rejouer sur ce court magnifique et que je revienne à ce niveau", a-t-il ajouté.

La blessure contractée en 2022 sur l'ocre parisien a été un terrible coup d'arrêt pour celui qui avait été gagner le titre olympique et le Masters en 2021. En 2022, il n'a remporté aucun titre et en 2023, il a dû se contenter de modestes succès à Hambourg et Chengdu.

Après plus d'une décennie d'hégémonie de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, "j'ai senti un petit vent de changement à la fin 2021", raconte Zverev, finaliste de l'US Open en 2020.

"En 2022, j'allais dans la bonne direction, j'espérais réaliser mon rêve de gagner Roland-Garros, j'étais tout près de devenir N.1 mondial... Et d'un coup, il y a eu une pause de deux ans dans ce processus", explique Zverev.

S'ajoutent aussi des démêlés avec la justice, son ex-compagne Brenda Patea accusant l'Allemand de violences conjugales.

Son procès s'est tenu en même temps que l'édition 2024 de Roland-Garros, mais s'est achevé avant la fin du tournoi par un accord à l'amiable.

"Pas assez bon"

L'Allemand Alexander Zverev après sa victoire en finale du Masters 1000 de Paris face au Français Ugo Humbert, à Paris, le 3 novembre 2024 AFP

Condamné quelques mois plus tôt en première instance à une amende de 450.000 euros pour "coups et blessures" contre son ancienne compagne, Zverev a dû finalement verser 200.000 euros pour obtenir l'abandon des poursuites.

Ce qui ne l'a pas empêché d'accéder une poignée de jours plus tard à sa première finale à Roland-Garros, perdue en cinq sets contre le jeune loup espagnol Carlos Alcaraz.

Alcaraz justement est devenu, avec l'Italien Jannik Sinner (1er mondial), le nouvel obstacle principal de Zverev sur la route d'une victoire en Majeur.

"J'ai le sentiment que Jannik et Carlos", lauréats chacun de deux Grand Chelem en 2024, "font certaines choses mieux que moi à l'heure actuelle", a jugé l'Allemand samedi après sa 20e demi-finale en Masters 1000, un total qu'il est seulement le huitième joueur à atteindre.

"Ils sont tellement agressifs! Quand ils jouent une balle facile ou qu'ils se trouvent en position offensive, dans 90% des cas le point est terminé. Je pense que je peux m'améliorer de ce point de vue", a encore déclaré le colosse hambourgeois.

"Je veux atteindre mes plus grands objectifs. Pour y parvenir, je sais que je dois m'améliorer parce que jusqu'à présent, je n'ai pas été assez bon", a-t-il fait valoir à Paris.

De l'avis de Stefanos Tsitsipas, sa victime en quart de finale à Paris, l'Allemand est en bonne voie.

"Honnêtement, depuis que je l'ai affronté l'an dernier (victoire en deux sets en huitièmes de finale), j'ai constaté des progrès immenses dans son jeu", a affirmé le Grec.

"Parmi les joueurs que j'ai affrontés cette années, c'est probablement celui que j'ai vu progresser le plus", l'a complimenté le 11e joueur mondial.

Grâce à son parcours à Bercy, Zverev est assuré de doubler lundi Carlos Alcaraz à la 2e place du classement mondial, un rang qu'il avait déjà atteint en 2022.

De quoi viser plus haut encore? Réponse en janvier à l'Open d'Australie.