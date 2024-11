Tennis: Andy Murray est "l'entraineur idéal", estime Djokovic

Les expériences qu'il a partagées avec Andy Murray quand ce dernier était joueur font de l'Écossais "l'entraîneur idéal" pour aller décrocher un 25e tournoi du Grand Chelem à l'Open d'Australie en janvier, a estimé vendredi Novak Djokovic.

Après plusieurs mois de réflexion, l'ex-N.1 mondial serbe a annoncé la semaine dernière avoir enrôlé le néo-retraité des courts pour devenir son nouvel entraîneur.

"J'ai essayé de comprendre ce dont j'avais besoin à ce stade de ma carrière, car je me suis séparé en mars de mon (ancien) entraîneur Goran Ivanisevic, avec qui j'ai connu beaucoup de victoires et travaillé pendant de nombreuses années", a expliqué le Serbe dans une interview diffusée vendredi par le média britannique Sky Sport.

"Je me suis rendu compte qu'à ce stade l'entraîneur idéal pour moi serait quelqu'un qui a vécu les mêmes expériences que moi, peut-être un vainqueur de plusieurs tournois du Grand Chelem, un ancien numéro un mondial", a-t-il ajouté.

Victorieux deux fois à Wimbledon et une fois à l'US Open, Andy Murray a pris sa retraite à 37 ans après les Jeux olympiques de Paris, vaincu par des blessures à répétition.

Djokovic a lui mis fin à son attente d'or olympique à Paris. Avec Murray à ses côtés, le "Djoker" tentera de s'imposer une 11e fois en simple à Melbourne. Ce qui lui permettrait de porter à 25 son record de Grands Chelems et ainsi dépasser l'Australienne Margaret Court au premier rang des plus titrés, hommes et femmes confondus.

"C'est l'une des principales raisons pour lesquelles j'ai demandé à Andy de travailler avec moi. J'ai encore de grands projets, alors tant que ce sera le cas, je continuerai", a souligné Djokovic, également âgé de 37 ans.

"Je vais essayer de revenir fort parce que j'ai l'impression que mon corps me le permet. Je suis toujours motivé pour gagner des Grands Chelems et marquer encore plus l'histoire", a ajouté le Serbe, tombé au 7e rang mondial et dépassé par les Jannik Sinner, Alexander Zverev et autre Carlos Alcaraz.