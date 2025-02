Tennis: après sa blessure, Lucas Pouille espère revenir "début 2026"

Victime d'une rupture du tendon d'Achille dimanche en finale du tournoi Challenger de Lille, qui lui a fait craindre une fin de carrière précipitée, le Français Lucas Pouille (93e mondial à 30 ans) espère désormais revenir sur le circuit "début 2026", a-t-il dit mardi à l'AFP.

Question: Comment vous sentez-vous après avoir été opéré lundi?

Réponse: "La cicatrice est sensible, mais ça va passer avec les cachets. Dans l'ensemble, ça va. Après, ça va être long. Avant de revenir à la compétition, je dirais qu'il faut compter au moins sept ou huit mois. On va plutôt tabler sur un retour début 2026."

Q: Vous ne parlez donc plus de retraite, comme vous l'aviez laissé entendre dimanche?

R: "J'ai dit aussi que j'allais faire tout ce qui était en mon pouvoir pour essayer de revenir. Ce n'est pas forcément sous le coup de l'émotion (qu'il a évoqué une possible retraite, NDLR). Je pensais qu'après une rupture du tendon d'Achille, c'était quasiment impossible de rejouer au tennis à haut niveau. C'est quand même un sport où il y a un nombre de démarrages incroyables. On les sollicite énormément. Et puis, c'est vrai qu'à chaud dans la tête, (il s'est demandé s'il allait) réussir à faire tous les efforts nécessaires pour repartir de zéro. Parce que début 2026, j'aurai quasiment zéro point, je serai 600e ou 700e mondial..."

Q: Vous avez été membre du top 10, demi-finaliste en Grand Chelem... Qu'est-ce qui vous pousse à continuer malgré les blessures?

R: "Le plaisir de jouer, de ressentir cette adrénaline, cette émotion sur un terrain de tennis. L'envie aussi de prouver que je peux revenir. Il y a cette petite question d'orgueil personnel qui est là aussi. Je n'ai jamais été quelqu'un qui a lâché ou n'a pas fait face quand les situations étaient difficiles. Ce n'est pas maintenant que je vais commencer. Je vais avoir 31 ans. Si je reprends à quasiment 32, je peux encore avoir trois, quatre belles années en essayant de rester le plus loin possible des blessures."

Q: Comment parvenez-vous à trouver encore du plaisir après avoir connu une succession de blessures?

R: "Un match sur un grand court avec une émotion de malade, ça remplace des mois et des mois de souffrance. Ça prend le dessus. A chaque fois que j'ai eu l'occasion de rejouer des matches importants, de gagner un tournoi, même si c'était un Challenger (2e échelon du circuit masculin, NDLR) en fin d'année, c'était bien supérieur à des mois de galère. Donc j'ai envie de continuer à vivre ces moments. C'est quand même une vie exceptionnelle et si je peux en profiter le plus longtemps possible, je le ferai. Et surtout, j'en suis convaincu, je suis capable d'être encore compétitif à haut niveau. Là malheureusement il y a la blessure, mais si je reprends les quatre derniers Challengers que j'ai faits, c'est quatre finales dont une victoire. Ça veut dire que mon niveau était quand même bien ancré et que je perdais très peu."

Q: La peur de vous blesser vous hante-t-elle pendant vos matches?

R: "Non, en match, je joue libéré. Il n'y a pas la question de +je vais me blesser, je ne vais pas me blesser+. Entre les matches, la question +c'est quand la prochaine?+ (blessure) revient assez régulièrement. Là, j'étais très content de mon calendrier, j'étais sûr d'être +tableau+ (exempté de qualifications, NDLR) à Roland-Garros, j'avais un bon programme, tout était planifié. Je me disais +il ne faut pas que ça pète, il ne faut pas que ça pète+... Et ça n'a pas manqué. Malheureusement, je crois que j'aurai jusqu'au bout cette terreur de me faire mal."

Q: Quels objectifs vous fixez-vous d'ici à la fin de votre carrière?

R: "J'aimerais regagner un tournoi et faire une deuxième semaine en Grand Chelem. J'aimerais rejouer peut-être une dernière fois en équipe de France de Coupe Davis. Ce sont des choses que j'ai tellement aimées dans le passé et que j'aimerais revivre. J'ai envie de tout faire et de me donner une dernière chance d'y arriver."

Propos recueillis par Damien GAUDISSART