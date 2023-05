Tennis: Arthur Fils vainqueur à Lyon, son premier titre ATP à 18 ans

Le jeune Français Arthur Fils, 112e joueur mondial, a remporté samedi le tournoi de tennis ATP 250 de Lyon face à l'Argentin Francisco Cerundolo (N.28), 6-3, 7-5, son premier titre sur le grand circuit.

A 18 ans, Fils était le plus jeune joueur du tableau pour lequel il avait bénéficié d'une invitation. Il va se hisser aux portes du top 60 mondial.

"Il y a toujours un avant et un après à la suite d'un premier titre. Je suis content et je vais fêter ça avec mes proches, mais pas trop car j'ai +Roland+ la semaine prochaine. Cela restera pour toute ma vie dans un coin de ma tête, c'est sûr", a commenté le Francilien.

Invité à Roland-Garros

Bénéficiaire d'une invitation pour les Internationaux de France, il affrontera pour le premier match de sa carrière en Grand Chelem, l'Espagnol Alejandro Davidovich.

"Un bon premier tour à jouer contre un très bon joueur. Je vais voir ce que ça donne et j'espère que ce sera sur un grand court avec beaucoup de public. Je veux profiter", a-t-il déclaré assurant vouloir revenir à Lyon où il a vécu une drôle de semaine.

Vainqueur au premier tour d'un qualifié, le Chinois Zhizhen Zhang 6-3, 6-2, il a éliminé le Suédois Mikael Ymer, disqualifié alors que le Francilien menait 6-5 dans le premier set, pour avoir fracassé sa raquette sur la chaise de l'arbitre.

Il a ensuite bénéficié du forfait du Canadien Félix Auger-Aliassime, tête de série N.1 et N.10 mondial en quart de finale pour se hisser en demie.

En demi-finale, vendredi, il s'est défait en trois manches de l'Américain Brandon Nakashima, 52e joueur mondial et tête de série N.8 en trois sets 7-5 4-6 7-6 (5) après avoir fait preuve d'une grosse force mentale et surmonté des crampes.

"Ce n'était pas si facile que cela. C'était un match de dingue, avec une balle de match litigieuse avant de me faire embarquer dans un jeu décisif du troisième set que j'ai bien réussi à gérer. Aujourd'hui, j'ai joué une bonne finale. Je suis content de mon niveau de jeu cette semaine et il faut surfer sur cette confiance avec en prime cette entrée dans le top 100", a estimé Fils.

250e mondial début 2023

"Depuis ce début d'année cela va vite. J'étais 250e. Je suis parti sur un Challenger à Oeiras au Portugal (qu'il a gagné)", a-t-il rappelé. "Je suis content mais il ne faut pas s'arrêter. Je gère ça très bien, je ne mets pas de pression", a-t-il encore insisté.

Au cours de la finale, il a affronté un adversaire nerveux et souvent agacé à l'adresse de son clan.

"Voir son adversaire s'énerver cela nous aide un peu. On se dit qu'on est pas loin de le faire craquer. Le but est qu'il s'énerve et pas moi. Aujourd'hui, je me suis aussi agacé mais je ne sais pas s'il l'a vu", a-t-il expliqué.

"Nous avons commencé tous les deux assez tendus. Nous commettions des fautes. Avoir un set d'avance en finale, c'est bien. J'ai eu deux breaks dans le second et chaque fois je me suis fait reprendre. On était un peu tendu sur la fin mais le public m'a bien aidé et c'est un peu cela qui a fait la différence", a ajouté Arthur Fils qui a su, également, bien récupérer après sa demi-finale qu'il avait terminée éprouvé.