Tennis: Atmane en quart de finale à Cincinnati après son exploit contre Fritz

Le Français Térence Atmane lors du tournoi de Toronto, le 29 juillet 2025

Le méconnu tennisman français Térence Atmane a conquis "la plus belle victoire" de sa carrière mercredi face à l'Américain Taylor Fritz, 4e mondial, pour atteindre les quarts de finale du Masters 1000 de Cincinnati.

Le Français jouera ainsi dès jeudi en session nocturne son premier quart de finale d'un tournoi de ce niveau contre un autre cador du tennis mondial, le Danois Holger Rune (22 ans, 9e), après son tout premier succès contre un membre du Top 20.

Le gaucher âgé de 23 ans, 136e joueur mondial issu des qualifications dans l'Ohio, s'est appuyé sur un gros service (13 aces) et son lourd coup droit lifté pour s'imposer 3-6, 7-5, 6-3 face à Fritz en deux heures de jeu.

"C'est la plus grosse victoire de ma carrière, j'en perds les mots, c'est exceptionnel", a déclaré Atmane au micro des organisateurs, après avoir versé quelques larmes à l'issue de la partie.

Son parcours de rêve dans l'Ohio, où il a déjà joué six matches et battu Flavio Cobolli (22e mondial) ou encore le phénomène brésilien Joao Fonseca (18 ans, 52e), va lui permettre d'intégrer le Top 100 pour la première fois à l'issue du tournoi.

"J'espère que c'est le début d'une longue série. C'est à moi de continuer à travailler pour que ce tournoi ne soit pas un exploit mais une base sur laquelle travailler", a-t-il prévenu, habillé d'un t-shirt à l'effigie de la légende du baseball Ken Griffey, ancien joueur des Reds de Cincinnati.

Mannarino cède contre Sinner

Face à Fritz, Atmane a d'abord été dominé dans le premier set avant de mener 3-0 dans la deuxième manche, de voir l'Américain revenir, puis de chiper le set à sa deuxième occasion après avoir dominé les derniers échanges (7-5).

Dans la manche décisive, il est allé chercher le break sur sa 3e opportunité (4-2), profitant d'une faute de son adversaire.

Incisif avec son coup droit, efficace à la volée, il a servi pour le match à 5-3, s'offrant deux balles de match derrière trois gros services (deux aces, un service gagnant). Après une double faute, une dernière volée lui a offert l'exploit.

Atmane est le dernier représentant français dans le tableau masculin, après les défaites mercredi de Benjamin Bonzi contre le Canadien Félix Auger-Aliassime 6-4, 6-3 et d'Adrian Mannarino contre le N.1 mondial Jannik Sinner 6-4, 7-6 (7/4). Varvara Gracheva disputera elle son 8e de finale contre l'Allemande Ella Seidel (20 ans, 125e) jeudi.

Bonzi, pour son premier 8e de finale en Masters 1000, n'a jamais pu se mettre dans le rythme, et s'est fait breaker à chaque opportunité du Canadien (3/3).

Mannarino, lors d'un match interrompu près de trois heures par la pluie en début de 2e set, a lui offert une belle résistance au tenant du titre, qui a tout de même a signé une 24e victoire de suite sur dur pour affronter Auger-Aliassime au tour suivant.

Après l'interruption, les deux joueurs ont tenu leur mise en jeu jusqu'au 10e jeu, où Sinner a fini par s'emparer du service du Français à sa 4e balle de break.

Servant pour le match à 6-5, Sinner a a vu le tricolore arracher un tie-break sur un magnifique retour court croisé.

Mannarino a alors commis trop de fautes, et Sinner réussi trop d'aces (trois dont les deux derniers points), permettant à l'Italien de s'imposer en 1h51.

Grand rival de Sinner, Carlos Alcaraz s'est facilement défait de l'Italien Luca Nardi 6-1, 6-4.

Pegula sortie

Dans le tableau féminin, la N.1 mondiale Aryna Sabalenka s'est facilement imposée contre l'Espagnole Jessica Bouzas Maneiro 6-1, 7-5.

La tenante du titre affrontera en quarts la Kazakhe Elena Rybakina (10e), vainqueur face à l'Américaine Madison Keys (6e) mercredi.

Finaliste face à Sabalenka l'an passé, l'Américaine Jessica Pegula (4e) a pris la porte au 3e tour, lors d'une rencontre débutée mardi mais interrompue par la pluie, face à la Polonaise Magda Linette (33 ans, 40e) 7-6 (7/5), 3-6, 6-3.

La Polonaise Iga Swiatek, N.3 mondiale, a elle dominé la Roumaine Sorana Cirstea 6-4, 6-3.

Vainqueur du Masters 1000 de Toronto la semaine passée, l'Américain Ben Shelton (6e) s'est débarrassé de l'Espagnol Bautista Agut 7-6 (7/3), 6-3 au 3e tour, et disputera son 8e de finale jeudi contre le Tchèque Jiri Lehecka (26e).

Après avoir terminé son 3e tour contre Brandon Nakashima plus tôt dans la journée, Alexander Zverev a profité de l'abandon à 7-5, 3-0 de Karen Khachanov, qui l'avait battu en demi-finale à Toronto la semaine passée, pour franchir les 8e de finale.