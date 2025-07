Tennis: blessée, Boisson déclare forfait pour le WTA 1000 de Montréal

La N.1 française Loïs Boisson (44e mondiale), qui a gagné dimanche son premier titre sur le circuit principal à Hambourg, a déclaré forfait mardi pour le WTA 1000 de Montréal (27 juillet-7 août) en raison d'une blessure à l'adducteur gauche.

"J'ai fait une échographie ce matin suite à une douleur à mon adducteur gauche survenue durant le tournoi d'Hambourg et il apparaît que j'ai besoin d'un peu plus de temps pour me reposer et me soigner de la meilleure des manières", a écrit la demi-finaliste surprise du dernier Roland-Garros sur son compte Instagram.

Par conséquent, la Dijonnaise de 22 ans renonce au tournoi de Montréal, un forfait dont elle se dit "très déçue".

"Ce n'était pas une décision facile mais rester en bonne santé est pour moi la priorité", a conclu la Française, qui s'était gravement blessée au genou gauche juste avant l'édition 2024 de Roland-Garros.

Le forfait à Montréal "ne remet pas en cause sa participation au reste de la tournée américaine", à savoir le WTA 1000 de Cincinnati (7-18 août) puis l'US Open (24 août-7 septembre), a précisé son agent Jonathan Dasnières de Veigy, sollicité par l'AFP.

Classée 361e mondiale avant Roland-Garros, Loïs Boisson avait créé la sensation en se hissant jusqu'en demi-finales du tournoi parisien début juin, battant au passage les membres du top 10 Jessica Pegula et Mirra Andreeva.

Elle a depuis échoué au premier tour des qualifications pour Wimbledon, sur un gazon qu'elle découvrait, et perdu au deuxième tour du WTA 125 sur terre battue de Bastad (Suède), un tournoi du deuxième échelon du circuit féminin.

Sur sa surface de prédilection, Boisson a ensuite décroché à Hambourg le premier titre WTA d'une joueuse française depuis novembre 2022, de quoi lui permettre d'intégrer le top 50 pour la première fois de sa carrière à un mois de l'US Open.

dga/alh