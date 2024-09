Tennis: Caroline Garcia broie du noir

Avec des résultats en berne, un physique qui lâche et un mental qui s'effondre, la N.1 française Caroline Garcia broie du noir au point de mettre un terme à sa saison afin de se ressourcer en espérant une éclaircie en 2025.

Dans un long message posté vendredi sur les réseaux sociaux, la joueuse qui fêtera ses 31 ans le 16 octobre raconte ses difficultés comme si elle se confiait à un psychologue.

Pour résumer, le physique ne va pas: "j’ai poussé mon épaule à sa limite, essayant de récupérer tout en continuant à jouer, et ça ne fonctionne tout simplement pas. J’ai besoin de plus de temps pour guérir".

Et le moral flanche: "Mentalement, j’ai besoin de faire une pause. J’ai besoin de m’éloigner de la routine constante du tennis, de prendre de vraies vacances, de me reconnecter avec ma famille et mes proches, et de me permettre de respirer sans la pression de la performance".

Depuis sa demi-finale à Rouen en avril, Garcia n'a plus aligné deux victoires consécutives en sept tournois. Elle a bien joué une demie à Guadalajara en septembre mais en n'ayant gagné qu'un seul match auparavant: exemptée de premier tour, il lui a fallu deux tie-breaks pour écarter la 169e mondiale Ena Shibahara avant de bénéficier du forfait de son adversaire en quarts et de perdre en demies en deux sets très serrés face à la Polonaise Magdalena Frech (43e).

Rongée

Ayant atteint son meilleur classement mondial, 4e, après une année 2022 tonitruante conclue sur un titre aux Masters de fin d'année, elle a depuis glissé dans la hiérarchie et pointait cette semaine au 36e rang.

Des vacances en solitaire à l'intersaison 2022-2023 aux fiançailles cette année, Garcia semblait avoir trouvé un équilibre dans sa vie privée.

La Française Caroline Garcia lors du premier tour du tournoi olympique de tennis à Roland-Garros contre la Roumaine Jaqueline Adina Cristian , le 27 juillet 2024 AFP

Mais en réalité, le tennis -et toutes ses contraintes- ne cesse de la ronger au point de tomber dans un "état d'esprit toxique".

"J’ai perdu le plaisir d’être une joueuse de tennis et je suis devenue obstinée par le classement et les victoires (...) Le travail, les sacrifices, la douleur: tout semblait identique à avant, mais les résultats n’étaient pas là, et je n’ai pas pu jouer au niveau dont je sais être capable. C’est difficile à accepter", constate-t-elle avec amertume.

En reconnaissant, avec un peu de recul, avoir eu jusque-là une carrière "incroyable" avec des titres en WTA 1000, au Masters, en double en Grands Chelems, et sa place de N.4 mondiale, elle souligne que son esprit est néanmoins actuellement "bloqué" sur ses échecs.

"Je n’ai jamais atteint la place de numéro 1, jamais gagné un Grand Chelem (en simple, malgré une demi-finale à l'US Open 2022 où ses nerfs l'ont trahie, ndlr), jamais atteint un podium olympique. J’ai été irrégulière, incapable de rester dans le top 10 pendant une année complète", regrette-t-elle.

Sans "chez moi"

Au-delà des résultats, c'est sa vie de joueuse de haut niveau dans son ensemble qui lui pèse désormais sur le moral.

La Française Caroline Garcia lors de son match contre la Polonaise Magdalena Frech lors du tournoi de Guadalajara (Mexique), le 14 septembre 2024 AFP

"Je suis épuisée par l’anxiété, les crises de panique, les larmes avant les matchs. Fatiguée de manquer des moments en famille et de ne jamais avoir un endroit que je peux vraiment appeler chez moi. Je suis fatiguée de vivre dans un monde où ma valeur est mesurée par les résultats de la semaine dernière, mon classement, ou mes fautes directes", énumère-t-elle.

Désormais, "gagner ne procure plus de satisfaction; cela apporte juste le soulagement que c’est fini", avoue-t-elle.

Malgré tout, Garcia veut continuer à pratiquer ce sport qui lui a "tant apporté". Pour cela, elle a décidé de couper complètement, dès septembre et pour "quelques semaines", avant de reprendre la préparation pour 2025.

"Ce n’était pas une décision facile, car dans le tennis, chaque semaine de repos donne l’impression que tu prends du retard, tu perds des points au classement et tu +manques+ des opportunités. Mais je sais que c’est la bonne décision pour revenir plus forte en 2025 et me battre à nouveau pour des grands moments", explique-t-elle, avant de conclure son message par un encourageant "On se voit en Australie". En janvier 2025.