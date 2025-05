Tennis: Caroline Garcia éliminée d'entrée lors de son dernier Roland-Garros

Caroline Garcia a été éliminée dès le premier tour de son dernier Roland-Garros par l'Américaine Bernarda Pera (83e mondiale) 6-4, 6-4, quelques jours après avoir annoncé qu'elle mettrait prochainement un terme à sa carrière.

La Française de 31 ans, retombée au 144e rang mondial après avoir été N.4 et lauréate du Masters 2022, a expliqué samedi être "en paix" avec une décision prise "en début de saison".

L'ancienne N.1 française n'a pas fixé d'échéance précise et aimerait s'aligner encore dans "quelques tournois" dont le Queen's, Wimbledon et l'US Open, a-t-elle précisé en conférence de presse samedi.

"J'ai fait mon maximum avec ce que j'avais en moi et j'ai essayé de me battre jusqu'au bout. J'ai pris un énorme plaisir à jouer aujourd'hui. Depuis le début de la saison, je savais que ça allait être ma dernière saison et mon dernier Roland Garros", a déclaré la Française sur le court Suzanne-Lenglen où le public a scandé des "Merci Caro" à l'issue de la rencontre.

"Souvent le stress et l'envie de bien faire m'ont joué des tours, notamment ici à Roland-Garros où j'ai vécu des moments compliqués. J'ai toujours essayé de donner mon maximum et j'ai toujours rêvé de gagner ce tournoi en simple. Malheureusement je n'y serai jamais arrivé mais tous ces moments partagés avec vous resterons gravés à jamais en moi", a-t-elle poursuivi, en larmes.

Caroline Garcia à Roland-Garros le 26 mai 2025 AFP

Après être bien rentrée dans la partie lundi, Garcia s'est créé les deux premières balles de break mais a été la première à craquer dans la première manche, concédée 6-4.

Dans une partie où elle a manquée de régularité face à une adversaire beaucoup plus offensive qu'elle, la Française a perdu sa mise en jeu à deux reprises au début du deuxième set. Menée 3-0 après avoir lâché six jeux de suite, Garcia a eu trois balles pour revenir à 5-5, mais s'est inclinée après un nouveau coup droit gagnant de son adversaire.

Éliminée en simple, la Lyonnaise disputera encore au moins une rencontre sur la terre-battue parisienne, en double au côté de Diane Parry.