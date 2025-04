Tennis: "C'était peut-être mon dernier match à Madrid", admet Djokovic

Le Serbe Novak Djokovic, éliminé samedi dès son entrée en lice au 2e tour du Masters 1000 de Madrid par Matteo Arnaldi (6-3, 6-4), a admis que son match contre l'Italien (44e) était peut-être le dernier de sa carrière dans la capitale espagnole.

"C'était peut-être (mon dernier match ici), je ne sais pas si je reviendrai donc je ne sais pas quoi dire, a-t-il déclaré en conférence de presse. Je reviendrai, bien sûr, mais peut-être pas en tant que joueur. Je ne l'espère pas, mais ça pourrait être le cas."

"Évidemment, après avoir perdu un match, on ne se sent pas bien, mais c'est arrivé quelques fois cette année que je perde dès mon entrée en lice malheureusement", a rappelé le Serbe de 37 ans (5e mondial), qui n'avait plus joué à Madrid depuis 2022.

"Je pense que le positif, c'est que j'ai vraiment pris du plaisir, plus qu'à Monte-Carlo ou dans un autre tournoi, donc c'est une bonne chose. Mais bien sûr, ce n'est pas le niveau de tennis auquel j'aimerais être", a poursuivi le médaillé d'or aux Jeux olympiques de Paris l'été dernier.

L'ancien numéro 1 mondial a admis qu'il devait s'adapter à sa situation actuelle: "C'est une nouvelle réalité pour moi, essayer de gagner un match ou deux, sans vraiment penser à aller loin dans le tournoi. C'est un sentiment complètement différent de ce que j'ai pu connaître pendant plus de 20 ans dans le tennis professionnel. C'est une sorte de défi pour moi, mentalement, de faire face à ce type de sensations sur le court".

"Je crois que c'est le cycle de la vie et de la carrière, ça devait arriver un jour", a souligné Djokovic avec le sourire alors qu'il n'a plus gagné de titre sur le circuit ATP depuis le Masters en novembre 2023.