Tennis de table: Félix le grand

Passation de couronne à Levallois-Perret: en battant son frère Alexis, triple tenant du titre (4-3), Félix Lebrun a été sacré champion de France de tennis de table dimanche, une grande première pour le prodige de 18 ans.

Après deux finales consécutives perdues contre son frère aîné de 21 ans, le Montpelliérain a pris sa revanche dans un Palais des Sports Marcel Cerdan de Levallois-Perret où les deux frangins se sont rendu coup pour coup comme on le ferait dans un match de boxe.

"Une fierté énorme" pour le jeune pongiste de Montpellier dont c'était "un rêve d'aller le chercher comme ça, avec un scénario où (il) a vu la défaite arriver", mais où c'est finalement le grand frère qui a fini par craquer après être passé tout prêt du succès : 11-9, 11-9, 10-12, 14-16, 8-11, 12-10, 11-7.

"Féfé a réussi à se sortir d'une situation très compliquée, a admis Alexis Lebrun, on a tous les deux eu nos chances. Malheureusement, ça ne passe pas. Lui c'est son premier titre et on fêtera ça ensemble", alors qu'ils ont également obtenu le titre en double.

La victoire est d'autant plus belle que malgré un palmarès déjà bien garni entre autres de deux médailles de bronze olympiques (en simple et par équipes), d'un titre de champion d’Europe en double ou encore d'un titre en WTT Champions - deuxième niveau sur le circuit mondial - Félix Lebrun n'avait pas encore réussi à écrire son nom au palmarès des championnats de France en simple.

Alexis Lebrun au service lors de la finale des championnats de France de tennis de table perdue face à son frère cadet Felix (4-3), le 23 mars 2025 à Levallois-Perret AFP

La faute bien sûr à Alexis, arrivé ce week-end avec son statut de triple tenant du titre, dont deux contre Félix en 2023 et 2024. Cette dernière, à Montpellier, avait donné lieu à une finale déjà dantesque au terme de laquelle il était monté sur la table pour célébrer sa victoire.

Alors un an plus tard, Félix a fait de même, comme un clin d'oeil, au terme d'un match fou.

"J'adore les célébrations, donc il n'y a pas de souci, il a eu raison de kiffer", a déclaré dans un petit sourire son frère.

"J'étais quasiment en larmes"

Depuis deux jours déjà, et alors que les deux Français, respectivement N.6 et N.9 mondiaux, partaient en grands favoris de la compétition, les questions fusaient sur d'éventuelles retrouvailles.

Et Félix Lebrun avait prévenu : "Il va falloir que je fasse un meilleur départ que la dernière fois (il était mené 2-0 dans l'Hérault). J'avais été un peu pris peut-être par l’enjeu, ou en tout cas par le match".

Felix Lebrun (de dos) dans les bras de son frère Alexis lors de sa victoire en finale des championnats de France de tennis de table, le 23 mars 2025 à Levallois-Perret AFP

Le départ a été bien meilleur. Très solide dès le début de la rencontre, c’est lui qui empochait les deux premières manches.

Alexis Lebrun, parfois nerveux, s’auto-encourageait alors pour se donner la force d’aller remporter les trois manches suivantes. Et on aurait même pu penser qu'il filait vers son quatrième sacre quand il a mené 9-6, puis obtenu une balle de match dans le 6e set.

"J'étais quasiment en larmes à 9-6", avoue Félix Lebrun, "c'était dur car je pense que j'ai tout mis dans ce match, je ne pouvais pas être plus haut en intensité".

"Et quand il réussit à élever son niveau, il joue mieux que moi. Mais aujourd'hui j'ai réussi à aller le chercher . Je suis trop heureux !", a conclu le Français, qui a réussi à renverser la vapeur pour l'emporter à la belle.