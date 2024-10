Tennis de table: Félix Lebrun, star à domicile

Il était sur une autre planète, la sienne. Chez lui, Félix Lebrun a remporté le WTT Champions de Montpellier, une première pour un joueur français, confortant sa place de grand de sa discipline à seulement 18 ans.

Vainqueur quatre sets à un face au Japonais Tomokasu Harimoto, 8e joueur mondial qu'il avait déjà battu aux Jeux olympiques, Félix Lebrun a vécu la semaine rêvée dans la Sud de France Arena de Montpellier, où sa tête était partout sur les affiches et pancartes et où son nom désormais inscrit au palmarès du tournoi.

Jamais un Français n'avait encore remporté de WTT Champions, tournoi du deuxième niveau après les Grands Smashs - équivalents de grands chelems en tennis - sur le circuit mondial. Félix Lebrun avait déjà remporté deux titres en WTT, à Antalya en 2023 et à Goa en Inde cette année.

Alors s'il en fallait un pour repousser un peu plus les limites, ça ne pouvait sans doute être que "Féfé", même si certains des meilleurs joueurs du monde, comme le N.1 mondial Wang Chuqin ou le champion olympique Fan Zhendong ont manqué à l'appel cette semaine.

Il y avait bien son grand frère, Alexis, 21 ans, tout juste auréolé d'un titre de champion d'Europe en simple à Linz et en double avec Félix, il y a une semaine. Mais le cadet de 18 ans (N.7 mondial) l'a renversé la veille dans une ambiance folle, trois sets à un.

Les deux frères n'avaient d'ailleurs pas eu le temps de déboucher le champagne pour célébrer leur parcours en Autriche, "on va attendre que Féfé gagne un deuxième titre", avait dit dans un sourire l'aîné après sa défaite en quart de finale.

Félix Lebrun avec le trophée après sa victoire en finale du WTT Champions de Montpellier face au Japonais Tomokazu Harimoto, à Montpellier, le 27 octobre 2024 AFP

Désormais, le champagne va pouvoir couler à flots pour célébrer un mois d'octobre démentiel pour les Lebrun, quand ce n'est pas toute une année qui sera marquée de leur succès, après les Jeux de Paris ou ils ont ramené le bronze en simple (pour Félix) et par équipes avec Simon Gauzy.

C'est lors de cette même petite finale par équipes que Félix Lebrun avait déjà fait le show devant Tomokasu Harimoto, 21 ans, écartant dans le 5e set trois balles de matches, avant de s'imposer sur la route du bronze.

"Ici c'est Montpellier!"

Plus tôt dimanche, il s'était offert un premier exploit en écartant le N.2 mondial Lin Shidong quatre sets à zéro, et ce alors que le pongiste chinois restait sur 19 rencontres sans défaite et trois tournois remportés, dont le Grand Smash de Pékin.

Félix Lebrun en finale du WTT Champions de Montpellier face au Japonais Tomokazu Harimoto, à Montpellier, le 27 octobre 2024 AFP

Le Montpelliérain semblait alors sur un nuage, un peu comme l'avait été Alexis à Linz.

Sous les yeux de son frère justement, assis en tribunes, il a jusqu'au bout fait perdurer une fête du tennis de table de six jours dans l'Hérault.

"Ici, ici c'est Montpellier!", a-t-il chanté en choeur avec le public après la finale où il n'a laissé qu'un set à son adversaire.

Alors que ses performances aux JO ont donné de nombreuses idées aux apprentis pongistes, heureux d'adopter sa fameuse "prise porte-plume", ce nouveau succès devrait encore faire durer la Lebrun Mania. Et après les néons mauves de l'Arena de Montpellier, le "Féfé"nomène n'a visiblement pas fini de briller.