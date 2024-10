Tennis de table: "Je n'ai pas une pression énorme", assure Félix Lebrun

Double médaillé olympique, tête de série N.1 et vedette de son sport, Félix Lebrun se présente dès jeudi en favori aux championnats d'Europe de tennis de table à Linz, où "l'objectif sera de rapporter un titre" mais "sans pression énorme".

Signe de l'engouement populaire, le cadet des frères Lebrun a à peine le temps de s'installer pour débuter son entretien avec l'AFP, qu'un supporter tricolore vient lui demander de prendre une photo, dans les tribunes de la TipsArena de Linz, en Haute-Autriche.

"Il y a des gens qui nous reconnaissent de plus en plus dans la rue", admet Félix Lebrun, 18 ans et N.7 mondial, qui se prête au jeu des selfies.

Deux mois après des Jeux historiques à Paris, d'où il est reparti auréolé d'une médaille de bronze en simple et d'une autre par équipes avec Simon Gauzy et son frère Alexis, l'engouement n'a pas faibli autour de Félix Lebrun entre demandes médiatiques et intérêt du public.

"Il y a pas mal de nouveautés en dehors du ping, c'est nouveau même si on s'est habitués un peu. Le ping n'est pas autant médiatisé d'habitude même si on sentait le truc arriver, et depuis les JO ça a augmenté de fou", ajoute Félix Lebrun.

Du côté du jeu en revanche, "rien n'a changé, mon objectif est toujours d'être le meilleur joueur possible. Et quand je rentre chez moi c'est la même chose. Le palmarès a changé, mais ma vie réellement, non".

Le mois de septembre n'a cependant "pas été facile, on reprenait l'entraînement déjà, mon niveau n'était pas super bon, donc j'étais assez frustré", raconte le jeune homme qui a aussi dû faire avec les sollicitations alentours après les JO.

"On ne pouvait pas s'entraîner comme je le voulais. C'était aussi une période hyper plaisante car d'un autre côté, c'était incroyable. On a profité un maximum de finir l'arc olympique. Mais depuis qu'on a repris la compétition, on s'est refocalisé vraiment à 100% dans le ping. Cela me fait plaisir de pouvoir repartir sur un autre cycle d'entraînement et espérer progresser un peu".

Confiance

Les championnats d'Europe, dont les qualifications ont débuté, commencent jeudi pour Félix Lebrun, qui pourrait donc venir garnir un peu plus son palmarès, déjà auréolé notamment d'une médaille de bronze en double il y a deux ans à Munich dans cette même compétition.

Le Montpelliérain cherchera à se hisser sur la plus haute marche du podium à l'issue de la semaine, que ce soit en simple - où il est tête de série N.1 - comme en double avec Alexis.

"J'espère faire de mon mieux, forcément l'objectif est de ramener un titre que ce soit en simple ou en double", assume le Français.

Félix Lebrun lors de sa victoire sur le Serbe Dimitrije Levajac à Castelnau-le-Lez, le 10 octobre 2024 AFP/Archives

"Après il y a beaucoup de joueurs. Si je n'y arrive pas, je n'ai que 18 ans, je n'ai pas une pression énorme sur ces championnats d'Europe, car j'espère avoir d'autres occasions".

Dernièrement, "les résultats ont été un peu moins bons que mon niveau déployé sur les six derniers mois". Au Grand Smash de Chine fin septembre, il s'était incliné en huitième de finale contre le Chinois Peng Xiang (N.26 mondial), et en demi-finale en double avec Alexis Lebrun. Avant de perdre un match avec Nîmes-Montpellier contre le Nigérian Quadri Aruna (21e).

Pour autant le jeune homme ressort avec des satisfactions.

"Ce qui est vachement positif dans ces tournois, et qui fait qu'au final je les termine plutôt heureux, c'est que mon niveau d'entraînement continue d'augmenter de jour en jour", assure-t-il.

"Finalement, j'arrive ici avec pas mal de confiance".