Tennis de table: les frères Lebrun ont l'Europe à leur portée

Les frères Félix (D) et Alexis Lebrun (G) durant la demi-finale de doubles du Grans smash de Pékin, le 4 octobre 2024

Deux mois après un été rêvé pour le tennis de table français, les Bleus emmenés par leurs frères stars, Alexis et Félix Lebrun, peuvent espérer un automne doré à Linz (Autriche), aux championnats d'Europe.

La compétition débute mardi par les qualifications avant les débuts du tableau principal jeudi.

Au pays de Wolfgang Amadeus Mozart, qui avait d'ailleurs composé la Symphonie N.36 dite "Symphonie de Linz" il y a quatre siècles, les Français auront t-ils encore rendez-vous avec la petite musique du succès?

Il y a deux ans, lors des championnats d'Europe individuels à Munich, les frères Lebrun, en double, avaient glané le bronze, à seulement 15 et 18 ans. Mais depuis les choses ont bien changé...

Aux JO de Paris, la médaille de bronze obtenue en simple par le cadet et celle par équipes récoltée avec Simon Gauzy ont fait des deux Montpelliérains l'un des tubes de l'été.

"Ils ont dépassé le cadre de leur sport, cela me fait penser un peu à Laure Manaudou (sacrée à seulement 17 ans championne olympique à Athènes, ndlr) en 2004", dit le directeur sportif de la Fédération française Christophe Legoût.

En tant qu'oncle de la fratrie, l'ancien N.14 mondial est témoin d'un engouement qui n'a pas faibli, à l'image de la rencontre de championnat de France des clubs qui a accueilli 1.200 spectateurs et une ribambelle de journalistes à Castelnau-le-Lez (Hérault) la semaine dernière.

Une bannière à l'effigie de Félix Lebrun parmi les spectateurs du match de championnat de France entre Nîmes-Montpellier et Jura Morez, le 10 octobre 2024 à Castelnau-Le-Lez AFP

"Nous avons eu un mois un peu chargé avec la médaille au JO, on va repartir sur une nouvelle année et olympiade pour essayer d'avancer, avec la même faim", a commenté Félix Lebrun en marge de la victoire de Nîmes-Montpellier contre Jura-Morez (3-2).

Encore surprenants?

Un titre individuel, voire en double à Linz à l'issue de la compétition dimanche serait sans doute un bon début pour combler l'appétit des frangins, qui ont enchainé après les Jeux avec le Grand Smash de Chine sans parvenir à s'y imposer.

"Il faut voir comment eux vont réagir avec une nouvelle compétition en portant le maillot de l'Equipe de France", poursuit Christophe Legoût. "Est-ce qu'ils vont nous surprendre encore en montrant que tout coule sur eux comme aux Jeux alors que la pression était énorme? J'ai tendance à dire que oui".

Félix Lebrun, en tant que N.1 européen (et 7e mondial), vise le titre, remporté la dernière fois par un Français en 2016 (Emmanuel Lebesson), quand Alexis voire Simon Gauzy -qui disputera aussi le double mixte avec Prithika Pavade- peuvent sérieusement envisager le podium.

Le pongiste suédois Truls Moregard lors d'un quart de finale du Grand smash de Pékin, le 4 octobre 2024 AFP/Archives

Mais ce ne sera pas sans compter sur d'autres têtes d'affiche, dont le Suédois Truls Moregard, reconnaissable à sa raquette en forme d'heptagone, qui a réalisé des Jeux fantastiques en éliminant le N.1 mondial Wang Chuqin en 16e avant de glaner l'argent en simple comme en équipes.

L'Allemagne aura aussi de sérieux prétendants avec la présence du champion d'Europe en titre Dang Qiu (13e mondial), qui a été éliminé prématurément aux JO, alors que le vice-champion d'Europe, le Slovène Darko Jorgic (15e), est aussi présent.

Dans le tableau féminin, la TipsArena de Linz et ses 3.200 places sera sans doute acquise à la cause de sa championne d'Europe (en simple et en double), l'Autrichienne Sofia Polcanova (N.14 mondiale).

Et, côté français, Jia Nan Yuan (18e) et Prithika Pavade (21e) feront office de sérieuses outsiders. Jia Nan Yuan sera aussi alignée en double avec Charlotte Lutz, 19 ans.