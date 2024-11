Tennis de table: les Lebrun sortis en simple, mais en demi-finale en double des WTT Finals

Alexis Lebrun a, comme son frère Félix, été éliminé d'entrée en simple jeudi lors des WTT Finals de Fukuoka, dernière compétition de l'année qui réunit les meilleurs pongistes de la saison, battu 3 sets à 1 par le Chinois Lin Shidong, N.2 mondial.

Les deux frères auront l'occasion de se consoler de ces revers individuels en disputant ensemble vendredi les demi-finales du double, contre une autre paire française Florian Bourrassaud et Esteban Dorr.

Pour cette dernière sortie de l'année sur le circuit international, Alexis Lebrun, 21 ans et N.14 mondial n’a donc pu faire mieux que son cadet, sorti mercredi par l’Allemand Benedikt Duda (3-2).

L'aîné des Lebrun n'a résisté que le temps d'une manche, remportée 11 à 8, avant de céder les trois suivantes (11-7, 11-8 et 11-4) face à Lin Shidong, vainqueur de cinq des six derniers tournois sur le circuit et grand favori au Japon.

"Alexis a fait son match avec les armes du moment, il est en difficulté physique sur cette fin de saison. Il manque de rythme", a déclaré à l'AFP Nathanaël Molin, son entraîneur.

En début d'après-midi au Japon, les deux frères Lebrun avaient atteint le dernier carré en double en battant 3 sets à 1 (6-11, 11-8, 15-13, 14-12) la paire japonaise Tomokazu Harimoto et Sora Matsushima.

Dans la soirée, ils avaient été rejoints par Bourrassaud et Dorr, leurs partenaires d'entraînement à Montpellier, qui avaient éliminé 3 manches à 2 (9-11, 8-11, 11-8, 12-10, 11-6) les Hong-Kongais Ho Kwan Kit et Lam Siu Hang.

"Esteban et Florian ont été immenses. C'est magnifique ce qu'ils ont fait", s'est réjoui Molin, qui accompagne le quatuor au bord du terrain.

Cette confrontation 100% française assure la présence d'un duo tricolore en finale, signe de la bonne santé du ping bleu.

"Faire le dos rond"

Alexis Lebrun (à gauche) et son frère Felix lors de leur match de double contre les Japonais Harimoto-Matsushima, lors des WTT finals jeudi à Fukuoka. JIJI Press/AFP

Face au duo nippon, poussé par le public local, les frères Lebrun ont démarré timidement, concédant la première manche à leurs adversaires, dont le fougueux et démonstratif Harimoto.

Les champions d'Europe s'en sont sortis finalement, malgré une belle frayeur dans la quatrième manche, lorsqu'ils ont laissé filer cinq balles de match (10-5 puis 10-10). C'est finalement sur la 6e opportunité qu'ils se sont imposés (14-12).

"Ce double est une bonne satisfaction. Ce n'est pas simple de rentrer dans ce genre de partie. Félix devait se remettre en selle et ce n'est jamais facile après une défaite (en simple mercredi) et Alexis faisait son entrée", s'est réjoui Molin.

"J'ai beaucoup aimé leur réaction au fur et à mesure du match. Le vrai point fort aujourd'hui a été leur capacité à faire le dos rond quand les autres jouaient super bien, au premier set. On a trouvé deux ou trois solutions tactiques qui les ont fait un peu douter", a-t-il ajouté.

Pour le tennis de table tricolore en général, et les frères Lebrun en particulier, l'année a été riche, au-delà des JO de Paris et des médailles de bronze glanées par Félix Lebrun en simple et par l'équipe de France (Simon Gauzy, Félix et Alexis Lebrun).

L’enchaînement post-olympique fut tout aussi réussi, avec deux titres de champions d'Europe -- en simple pour Alexis Lebrun et en double -- avant la victoire du cadet fin octobre au WTT Champions de Montpellier, où ils jouent également en club.