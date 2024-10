Tennis de table: "Même aux JO, je jouais moins bien", savoure Félix Lebrun

Sacré dimanche au WTT Champions de Montpellier, Félix Lebrun a "joué (s)on meilleur niveau", mieux qu'"aux Jeux olympiques", lui qui continue de rêver très grand pour la suite de sa carrière.

A Montpellier, sa ville de naissance, le pongiste de 18 ans est devenu le premier Français à remporter un WTT Champions, tournoi du deuxième niveau sur le circuit mondial, en battant le Japonais Tomokasu Harimoto, quatre sets à un.

"Je ne sais pas ce qu'il aurait fallu pour me battre mais j'ai joué à mon meilleur niveau. Quand je joue à ce niveau-là, j'arrive à concurrencer et battre les meilleurs, je suis super content", a-t-il savouré en zone mixte, trophée à ses pieds, ajoutant qu'il était pourtant "loin de penser" qu'il pourrait gagner ce tournoi au départ.

A la Sud de France Arena, le 7e joueur mondial, sacré une semaine plus tôt en double aux côtés de son frère Alexis aux championnats d'Europe de Linz, a survolé une journée qui avait commencé par une claque 4-0 infligée en demi-finale au N.2 mondial, le Chinois Lin Shidong.

"Jouer comme ça à Montpellier - même aux Jeux olympiques je jouais moins bien -, notamment ma demi-finale, où j'ai fait un match parfait", a-t-il déclaré, sachant "qu'à partir de la fin du match contre Lin Shidong, je pensais que j'avais ma chance, je me sentais super bien".

En finale, s'il a laissé un set à son adversaire, il a encore dominé les débats dans les grandes largeurs, poussé un public totalement acquis à sa cause.

"Au vu de mes résultats quand on joue en France, cela me porte plus que cela ne me stresse", a-t-il relevé, dans la foulée des JO de Paris d'où il a ramené cet été le bronze en simple et en équipes avec Alexis Lebrun et Simon Gauzy.

Pour célébrer sa victoire dimanche, il a sauté sur la table, comme son grand frère l'avait fait en mars dernier aux championnats de France remportés contre lui.

"Je voulais le faire en finale, je l'avais jamais fait et c'est un kif! Surtout avec le clapping, histoire de remercier le public".

Et cette nouvelle victoire, une première pour lui dans un tournoi de ce niveau, lui donne-t-elle l'envie de rêver plus grand ? "Depuis tout petit j'ai toujours eu des objectifs très hauts, peut-être plus qu'il n'était possible. Je m'en rapproche et j'espère que je vais y arriver", a-t-il répondu