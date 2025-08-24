Tennis de table: Moregard, premier Européen à remporter à Malmö un Grand Smash

Le Suédois Truls Moregard a remporté la première édition du Grand Smash d'Europe en battant en finale le N.1 mondial, le Chinois Lin Shidong, le 24 août 2025 à Malmö

Le Suédois Truls Moregard a remporté la première édition du Grand Smash d'Europe en battant en finale le N.1 mondial, le Chinois Lin Shidong, le 24 août 2025 à Malmö

Le Suédois Truls Moregard a créé la sensation lors de la première édition du Grand Smash d'Europe à Malmö dimanche en l'emportant en finale face au N.1 mondial, le Chinois Lin Shidong (4-3).

Devant son public, le pongiste de 23 ans ert n.7 mondial, est devenu le premier Européen de l'histoire à remporter un Grand Smash. En larmes, il a immédiatement célébré sa victoire avec son frère et entraîneur, Malte.

Tombeur du Français Simon Gauzy en demi-finale, Lin s'est incliné au bout d'un match à rebondissement, en sept sets.

Revenu à hauteur dans le sixième set après avoir été mené, le Chinois - devenu en février le plus jeune N.1 mondial de l'histoire à 19 ans - a cédé sur la deuxième balle de match du Suédois qui a exulté dans une Malmö Arena en ébullition.

