Tennis: Djokovic n'a "pas besoin d'un entraîneur" pour l'instant

Le Serbe Novak Djokovic, en quête cette semaine à Genève d'une première victoire sur terre battue cette saison, a déclaré mardi ne pas vouloir se "précipiter" pour retrouver un entraîneur après ses six mois de travail avec Andy Murray.

QUESTION: Vous avez annoncé le 13 mai la fin de votre collaboration avec Andy Murray, qui sera votre nouvel entraîneur ?

REPONSE: "En ce moment, je n'ai pas besoin d'un entraîneur. Je n'ai pas besoin de me précipiter dans n'importe quel contexte. Je me sens à l'aise avec les gens autour de moi. Dusan Vemic (déjà membre de l'équipe de Djokovic de 2011 à 2013 et en 2016, ndlr) qui est ici à Genève, venu d'Amérique puisqu'il y vit, m'accompagnera aussi à Roland-Garros, et Boris Bosnjakovic, qui est ici comme, disons, analyste et entraîneur adjoint. Donc ils partageront tous les deux ce rôle dans les prochains tournois, et nous verrons ce qui se passera ensuite (...) Nous verrons après Paris."

Q: Pouvez-vous en dire plus sur votre séparation avec Andy Murray ?

R: "Nous avons senti que nous ne pouvions pas tirer plus de cette collaboration sur le terrain, et c'est tout ce qu'il y a à dire. Mon respect pour Andy reste le même, même plus en fait, j'ai appris à le connaître en tant que personne. Je pense qu'il a un incroyable QI tennis, il a un esprit de champion très rare qui a évidemment accompli ce qu'il a accompli, et il voit incroyablement bien le jeu. Nous n'avons tout simplement pas atteint ce que nous espérions tous les deux atteindre en termes de résultats."

Q: Ces derniers mois ont été assez difficiles pour vous, avec des blessures et moins de succès que d'habitude. Comment abordez-vous à bientôt 38 ans cette nouvelle phase de votre carrière, tant mentalement que physiquement?

R: "C'est un chapitre différent de ma vie. Je ne suis pas particulièrement habitué à ce genre de circonstances où je perds plusieurs matches consécutifs, des tournois, des premiers tours, etc. Je ne pense pas que cela me soit arrivé au cours des vingt dernières années, mais je savais que ce moment finirait par venir (...) J'ai toujours le désir d'atteindre les plus grands sommets et de remporter des Grands Chelems, d'être l'un des meilleurs joueurs du monde. C'est pourquoi je suis ici, à Genève. J'essaie de construire ma forme pour Roland-Garros et de performer au niveau souhaité."

Q: En tant que joueur et être humain, comment gérez-vous les attentes qui viennent avec votre palmarès ?

R: "Ce n'est pas aussi fluide et facile pour moi que cela l'était il y a dix ans. C'est un nouveau chapitre que j'embrasse, dans lequel j'essaie de naviguer. Je suis toujours connecté au tennis et je veux toujours m'exprimer sur le court. Je sens que j'ai encore le jeu, que je peux être l'un des prétendants pour les plus grands titres de Grand Chelem. Pour moi, c'est toujours une grande motivation tant que je suis capable de performer à ce niveau élevé. Bien sûr, j'ai plus de hauts et de bas côté résultats je dois accepter que mon niveau n'est peut-être pas aussi constant qu'il l'était (...) Mais en même temps, je sais quels tournois je privilégie, dans lesquels je veux donner le meilleur de moi."

Propos recueillis en conférence de presse.