Tennis: éclaircie française à Tokyo avec Humbert et Fils en finale

C'est l'éclaircie pour le tennis français à Tokyo où les deux meilleurs Tricolores, Ugo Humbert et Arthur Fils, s'affronteront en finale mardi.

Ce sera le premier match entre deux Français depuis sept ans en finale d'un tournoi de cette importance, un ATP 500, le troisième rang du circuit professionnel après les Grands Chelems et les Masters 1000.

Fils, 24e mondial, s'est qualifié lundi en battant un autre talent de la jeune génération, le Danois Holger Rune (14e), en deux sets acharnés 7-6 (10/8), 7-6 (12/10).

Le second tie-break a été irrespirable: après avoir laissé passer trois balles de match d'affilée, le Francilien, 20 ans, a dû écarter deux balles de set pour finalement conclure à sa sixième occasion... et s'allonger sur le sol, de joie et de soulagement.

Humbert (19e) avait obtenu son billet un peu plus tôt en dominant le Tchèque Tomas Machac 6-3, 3-6, 6-2, dans un match mieux maîtrisé que ne l'indique le score, car il n'a eu à défendre aucune balle de break dans les deux sets qu'il a gagnés.

En 2017, Lucas Pouille avait battu Jo-Wilfried Tsonga en finale de l'ATP 500 de Vienne. La dernière finale française sur le circuit ATP remonte à 2020, dans un tournoi de moindre importance à Auckland, entre Benoît Paire et, déjà, Ugo Humbert, qui l'avait emporté.

Humbert: six sur six

Cette finale Humbert-Fils n'effacera certes pas l'absence de joueur tricolore en quarts de finale de Grand Chelem cette saison, ni la récente élimination en Coupe Davis, mais elle met un peu de baume au coeur du tennis français, sevré de bonnes nouvelles depuis plusieurs années.

Arthur Fils le 30 septembre 2024 à Tokyo AFP

Humbert, 26 ans, aura l'avantage de l'expérience et de son exceptionnelle réussite en finale: il a gagné les six qu'il a disputées depuis le début de sa carrière, dont déjà deux cette année à Marseille puis à Dubaï en un mois de février de feu.

Mais Fils arrivera aussi plein de confiance, après avoir enchaîné les grosses performances sur le court couvert en dur de Tokyo. Avant de battre Rune, un joueur qui a été 4e mondial l'année dernière avant de subir un coup d'arrêt dans sa progression, le Français s'était offert deux des meilleurs Américains, Taylor Fritz, 7e mondial et récent finaliste à l'US Open, et le tenant du titre Ben Shelton (17e) en quarts de finale dimanche.

Il essaiera de remporter le troisième titre de sa carrière, le premier sur dur après succès sur terre battue à Lyon (2023) et à Hambourg cet été.