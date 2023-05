Tennis: Elena Rybakina sacrée à Rome après l'abandon d'Anhelina Kalinina

La Kazakhe Elena Rybakina (N.6 mondiale) a remporté samedi le tournoi WTA 1000 de Rome après abandon au début du deuxième set de l'Ukrainienne Anhelina Kalinina en finale.

Rybakina avait remporté le premier set 6-4 et menait 1 jeu à 0 dans le second quand l'Ukrainienne, surprenante finaliste sur la terre battue romaine, s'est assise sur sa chaise et a appelé un médecin.

Blessée à la cuisse gauche, selon la WTA, elle a finalement renoncé, en larmes, et est allée saluer Rybakina, qui succède au palmarès à la Polonaise Iga Swiatek.

Rybakina, victorieuse de Wimbledon l'an dernier et finaliste de l'Open d'Australie en janvier, remporte le cinquième titre de sa carrière à 23 ans, son deuxième de l'année après son sacre à Indian Wells contre la Bélarusse Aryna Sabalenka. De quoi la placer parmi les potentielles favorites à Roland-Garros, qui débute dans une semaine.

Pour s'imposer à Rome, elle aura toutefois profité de deux abandons de ses adversaires, de Kalinina donc lors de cette finale tronquée après celui de Swiatek en quart de finale.

Dans cette finale, débutée seulement sur les coups de 23h00 locales à cause de la longue interruption de plus de quatre heures dans l'après-midi qui a retardé d'autant la demi-finale hommes disputée juste avant, la Kazakhe avait démarré doucement.

Breakée en début de match, elle était montée en puissance et avait assez logiquement imposé son jeu pour revenir et emporter le premier set.

Malgré sa défaite, Anhelina Kalinina, 26 ans et 47e joueuse mondiale lors de ce tournoi, est assurée d'obtenir le meilleur classement de sa carrière après son parcours inattendu à Rome. Elle devrait remonter à la 25e place dans le prochain classement WTA.