Tennis: Fils élimine De Minaur à Barcelone, Tsitsipas et Ruud toujours en lice

Le Français Arthur Fils, 36e joueur mondial, a créé la surprise jeudi en éliminant l'Australien Alex De Minaur (11e) en huitièmes de finale du tournoi ATP 500 de Barcelone, où Stefanos Tsitsipas et Casper Ruud sont toujours en lice.

Face à un adversaire aux portes du Top 10 et vainqueur de Rafael Nadal au tour précédent, Fils s'est imposé avec une belle autorité malgré son jeune âge (19 ans), remportant le premier set 7-5 après avoir été mené 5-3.

Dans la seconde manche, le Français a mené 5-1 avant de se faire prendre le service au 7e jeu puis de s'imposer 6-2 dans la foulée sur le service de De Minaur, à sa troisième balle de match.

En quart de finale il sera opposé au Serbe Dusan Lajovic (59e) qui s'est défait de l'Espagnol Alejandro Davidovich (27e) 7-6 (12/10), 3-6, 6-1.

L'élégant revers à une maine de Stefanos Tsitsipas: le Grec s'est qualifié pour les quarts de finale du tournoi ATP 500 de Barcelone en battant l'Espagnol Roberto Carballes le 18 avril 2024 AFP/Archives

Dans les autres quarts, Stefanos Tsitsipas (7e), vainqueur du Masters 1000 de Monte-Carlo dimanche dernier, sera opposé à l'Argentin Facundo Diaz (53e).

Le Grec s'est qualifié en battant l'Espagnol Roberto Carballes (72e) 7-5, 6-3, jeudi.

"C'est bon d'enchaîner une série comme cela", a commenté Tsitsipas, qui a remporté à Monte-Carlo le premier titre de sa saison, le 11e de sa carrière.

"Plus on avance, plus ça devient difficile. La prolonger (cette série), c'est ce qu'il y a de plus difficile. En être à ce chiffre (huit victoires de rang, NDLR), c'est bon, ça m'apporte de la confiance", a-t-il ajouté.

Le Norvégien Casper Ruud lors de sa victoire face à l'Australien Jordan Thompson en huitième de finale du tournoi ATP 500 de Barcelone le 18 avril 2024 AFP/Archives

Finaliste malheureux à Monte-Carlo, le Norvégien Casper Ruud (6e) a écarté avec autorité l'Australien Jordan Thompson (33e) sur le score de 6-1, 6-4.

Le Norvégien a été intraitable dans la première manche, breakant à deux reprise pour mener 5-0 avant de laisser un jeu à son adversaire.

Le second set a été un peu plus disputé, Ruud devant sauver deux balles de breaks à 2-1 en faveur de Thompson. Puis, le double finaliste à Roland-Garros (2022, 2023) a de nouveau accéléré en ravissant le service de son rival au 7e jeu, pour tenir son avantage jusqu'au bout.

Spécialiste de la terre battue, surface sur laquelle il a remporté neuf de ses dix titres sur le circuit ATP, il affrontera au prochain tour l'Italien Matteo Arnaldi (40e).

Le dernier quart mettra aux prises le Britannique Cameron Norrie (31e) et l'Argentin Tomás Etcheverry (30e).