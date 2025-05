Tennis: finale de rêve à Rome entre Sinner et Alcaraz

Le Masters 1000 de Rome aura bien sa finale de rêve dimanche avec un choc entre le N.1 mondial Jannik Sinner, dont la demi-finale vendredi contre l'Américain Tommy Paul a failli virer au cauchemar (1-6, 6-0, 6-3), et le meilleur joueur actuel sur terre battue, l'imperturbable Carlos Alcaraz.

De retour en compétition après sa suspension de trois mois pour deux contrôles antidopage positifs attribués à une contamination accidentelle, Sinner répète jour après jour qu'il est à Rome "pour comprendre" où il en est, "pas pour les résultats".

"Les choses peuvent changer très vite", avait-il dit jeudi soir devant un auditoire incrédule, encore sonné par sa démonstration 6-0, 6-1 en quarts de finale contre le Norvégien Casper Ruud.

Et il avait raison: moins de vingt-quatre heures après avoir martyrisé le N.7 mondial et double finaliste de Roland-Garros (2022, 2023), l'Italien est brutalement revenu sur terre face à un adversaire méconnu, pourtant 12e mondial.

L'Italien Jannik Sinner relance un service de l'Américain Tommy Paul lors de leur demi-finale du Masters 1000 de Rome le 16 mai 2025 AFP

Sur son nuage, Paul, quatre titres ATP à son palmarès, a remporté la première manche en 28 minutes, ne laissant que 14 points et un jeu à Sinner qui, de son côté, a multiplié les fautes directes (13) dans un Campo Centrale sous le choc et réduit au silence.

"Conditions différentes"

Mais Sinner a vite retrouvé ses esprits: il a égalisé à une manche partout en étouffant à son tour Paul, saoûlé de coups en 31 minutes.

Le triple vainqueur en Grand Chelem a enchaîné neuf jeux de suite, avant de connaître une dernière alerte quand après avoir été mené 3-0 dans la manche décisive, Paul est revenu à 3-2. Sinner l'a aussitôt rebreaké et a décroché son billet pour la finale pour le plus grand soulagement du public romain.

"Les conditions étaient différentes des jours précédents, il faisait plus froid, la balle plus lourde, il a fallu rester dans le match sur le plan mental et je suis très content d'être en finale dès mon premier tournoi", a-t-il expliqué.

"Il faudra pour gagner ce tournoi que je joue mon meilleur tennis", a souligné le natif du Haut-Adige.

Pour devenir le premier Italien à s'imposer à Rome depuis Adriano Panatta en 1976, il va devoir maintenant franchir une montagne.

L'Espagnol Carlos Alcaraz relance un service de l'Italien Lorenzo Musetti en demi-finales du Masters 1000 de Rome le 16 mai 2025 AFP

Si Sinner n'a gagné qu'un seul de ses 19 titres sur terre battue (Umag 2022), Alcaraz qui sera lundi son dauphin au classement mondial, quel que soit le résultat de la finale, est en train de devenir la nouvelle référence de la surface.

Contre l'Italien Lorenzo Musetti, étourdi en deux sets 6-3, 7-6 (7/4), l'Espagnol a signé sa 26e victoire sur terre depuis tout juste un an, pour seulement deux défaites.

Il disputera sa troisième finale de suite après Monte-Carlo où il s'est imposée face à Musetti, et Barcelone où il a été battu par Ruud.

Alcaraz mène 6 victoires à 4

Depuis son arrivée en Italie, l'Espagnol qui revient d'une blessure à un adducteur qui l'a privé du Masters 1000 de Madrid, a gagné tous ses matches en deux sets, à l'exception de son 8e de finale contre le Russe Karen Khachanov

Même quand les conditions sont "difficiles" comme ce vendredi avec des rafales de vent, "Carlitos" n'impressionne pas mais arrive à trouver une solution.

L'Espagnol Carlos Alcaraz après sa victoire en demi-finales du Masters 1000 de Rome face à l'Italien Lorenzo le 16 mai 2025 AFP

"Il fallait tenir compte du vent, il fallait essayer d'être intelligent et patient pour saisir les occasions quand elles se présentaient, à défaut de produire un tennis spectaculaire", a-t-il expliqué.

"Ce n'était pas brillant en termes de niveau de jeu (...) Mais je me sens prêt pour la finale, je suis en confiance, je me sens bien. Je joue un bon tennis même si cela peut toujours être mieux", a insisté le vainqueur de Roland-Garros 2024.

A moins de dix jours de l'édition 2025 de Roland-Garros (25 mai-8 juin), le choc entre Alcaraz et Sinner pourrait préfigurer la finale du tournoi parisien sur terre battue.

Au bilan de leurs confrontations, Alcaraz mène six victoires à quatre. Il a surtout remporté leurs trois derniers duels, dont une demi-finale de Roland-Garros, il y a un an, à couper le souffle 2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3.