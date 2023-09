Tennis: Garcia et Kenin qualifiées en demi-finales à Guadalajara

La Française Caroline Garcia, tête de série N.3, s'est qualifiée jeudi pour les demi-finales du tournoi de Guadalajara grâce à sa victoire (6-3, 6-4) contre la Bélarusse Victoria Azarenka.

Toujours dominante face à son adversaire classée tête de série N.10, la joueuse de 29 ans affrontera la Grecque Maria Sakkari (9e mondiale et tête de série N.2), qui a battu la Colombienne Emiliana Arango (6-3, 6-4).

Garcia, qui vise le 12e titre de sa carrière, a pu compter sur son service puissant pour prendre le dessus sur Azarenka, claquant dix aces pendant le match.

La N. 11 mondiale a également réussi à sauver pas moins de 11 balles de break pour priver Azarenka de toute chance d'ouverture.

"C'est toujours compliqué", a expliqué Garcia après sa victoire. Azarenka "a eu beaucoup d'occasions de faire le break mais j'ai vraiment bien servi sur ces points, donc je dois remercier mon service", a-t-elle ajouté.

Cette victoire permet à la Française de réintégrer le Top 10 du classement WTA à l'issue de ce tournoi.

Dans un autre quart de finale, l'Américaine Sofia Kenin a confirmé son retour en grâce en dominant la Canadienne Leylah Fernandez, finaliste de l'US Open 2021, 6-4, 6-7 (6/8), 6-1, pour s'offrir une place en demi-finales.

L'ancienne championne de l'Open d'Australie (2020), qui a également atteint les demi-finales à San Diego la semaine dernière, affrontera vendredi sa compatriote Caroline Dolehide, victorieuse de l'Italienne Martina Trevisan en trois sets (3-6, 7-6 (11/9) 6-3) après avoir sauvé quatre balles de match contre elle dans la deuxième manche.

Kenin, 24 ans, est remontée progressivement dans le classement après avoir chuté à la 426e place mondiale l'année dernière à la suite d'une série de blessures et de bouleversements dans son équipe d'entraîneurs.

L'Américaine a remporté 14 de ses 17 dernières rencontres sur le circuit WTA depuis juillet, et est prête à revenir dans le Top 30 après ce tournoi.

Jeudi, Kenin a obtenu sa nouvelle place en demi-finale à la dure, en se qualifiant malgré 14 doubles fautes, Fernandez réussissant quant à elle 15 aces.

"Elle a très bien commencé la deuxième manche et j'ai failli revenir, j'ai failli gagner. J'étais un peu frustrée d'avoir perdu, mais c'est une combattante, alors je savais que je devais me calmer et me battre dans le troisième set", a-t-elle commenté à l'issue du match.