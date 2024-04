Tennis: Gasquet et le miracle des mille matches

"Presque miraculeux" : à 37 ans et sorti du top 100 en début de saison, Richard Gasquet s'est invité dans le club hyper select des joueurs qui ont atteint le cap symbolique des mille matches sur le circuit ATP, jeudi à Madrid.

Gasquet a joué et perdu ce 1000e match sur le circuit principal au premier tour du Masters 1000 madrilène, 6-2, 7-5 face à l'Italien Lorenzo Sonego (52e), en un peu moins d'une heure et demie.

Le trentenaire français se fait toutefois une place de choix : il devient seulement le quatrième joueur encore en activité à atteindre ce jalon haut placé des mille matches joués, aux côtés de Novak Djokovic (1315), Rafael Nadal (1293 avant son entrée en lice jeudi) et Fernando Verdasco (1006, qui n'a plus joué sur le circuit principal depuis avril 2023).

"C'est énorme de faire mille matches. Ca fait beaucoup, constate Gasquet auprès de l'AFP. C'est une défaite, c'est anecdotique. C'est vrai que c'est un gros accomplissement pour moi de faire mille matches sur le circuit" ATP.

"Ca fait cinquante matches par saison pendant vingt ans, c'est quand même un gros chiffre", ajoute-t-il.

22 ans

Précisément, vingt-deux ans ont passé entre son premier match joué - et gagné (contre Squillari) - sur le circuit principal, en 2002 à Monte-Carlo, à 15 ans, et son 1000e face-à-face jeudi.

En mille duels disputés, Gasquet en a remporté 604 - aucun joueur français n'a fait aussi bien dans l'ère Open (depuis 1968) - et a conquis seize titres, sur toutes les surfaces.

Le Français Richard Gasquet contre le Russe Andrey Rublev au tournoi de Doha, le 21 février 2024 AFP/Archives

Au plus haut, il s'est hissé à la septième place mondiale à l'été 2007, après la première de ses trois demi-finales en Grand Chelem (deux à Wimbledon en 2007 et 2015 et US Open 2013), ses meilleurs résultats en tournois majeurs.

Les Masters 1000 lui ont eux aussi toujours résisté, malgré trois finales (Hambourg et deux au Canada).

Au-delà des joueurs en activité qu'il rejoint avec ses mille matches joués, "j'ai vu qu'il y avait Lendl, Connors, Federer... Des monstres. Avec Verdasco, je suis le plus mauvais des autres, sourit le Biterrois au revers à une main signature. On est derrière, mais c'est énorme de faire mille matches."

"Forcément, le niveau est plus compliqué quand tu vas avoir 38 ans, reprend "Richie". Je ne pensais pas que j'arriverais à jouer (encore) à cet âge-là et à faire 1000 matches. C'est déjà presque miraculeux pour moi d'être toujours ici à ce moment-là. Je vais essayer d'en profiter encore un peu."

Encore là en 2025 ?

Jusqu'à quand ?

Gasquet continue d'évoquer un horizon "en fin d'année" ou "au milieu de l'année prochaine", sans davantage de précision.

"La sortie, c'est toujours quelque chose de compliqué. J'essaie de ne pas y réfléchir, de jouer, de gagner quelques matches, de me faire plaisir. C'est le cas depuis le début de la saison, explique-t-il. Ça se joue mois après mois. Je ne réfléchis pas tant sur le long terme. Je regarde tournoi après tournoi, ce qu'il se passe, les résultats, le physique... C'est l'ensemble de beaucoup de choses."

Pour s'offrir son 1000e match sur la terre battue madrilène, Gasquet, qui pointe au 116e rang mondial cette semaine, a dû s'extirper des qualifications en début de semaine.

Il tentera de les franchir également à Rome, le dernier Masters 1000 sur ocre avant Roland-Garros, après Aix et avant Bordeaux, deux tournois du circuit Challenger, la deuxième division du tennis mondial. Porte d'Auteuil, il espère obtenir une invitation de l'organisation pour entrer dans le tableau principal, puisque son classement du moment ne lui permet pas d'y entrer directement.

"On va demander et on verra", répond Gasquet, vingt Roland-Garros au compteur depuis le début de sa carrière.