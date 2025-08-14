Tennis: Gauff efface Bronzetti et passe en quarts à Cincinnati

Le
14 Aoû. 2025 à 18h40 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
L'Américaine Coco Gauff, N.2 mondiale vainqueur du dernier Roland-Garros, s'est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi WTA 1000 de Cincinnati, jeudi face à l'Italienne Lucia Bronzetti. Dylan Buell/Getty Images/AFP

L'Américaine Coco Gauff, N.2 mondiale vainqueur du dernier Roland-Garros, s'est facilement qualifiée pour les quarts de finale du tournoi WTA 1000 de Cincinnati en dominant l'Italienne Lucia Bronzetti 6-2, 6-4 jeudi.

Gauff n'avait pas joué depuis dimanche et son entrée en lice dans le tournoi. Elle avait bénéficié mardi du forfait de l'Ukrainienne Dayana Yastremska au 3e tour.

L'Américaine âgée de 21 ans, titrée dans l'Ohio en 2023, affrontera au tour suivant une autre Italienne, Jasmine Paolini (29 ans, 9e), victorieuse face à la Tchèque Barbora Krejcikova 6-1, 6-2.

Les deux joueuses se sont déjà affrontées à quatre reprises, se partageant les victoires. Mais Paolini a remporté leurs deux derniers duels qui ont eu lieu sur terre battue plus tôt cette année.

Jeudi, Gauff a concédé un break rapidement dans les deux manches, avant de largement dominer son adversaire.

"J'ai joué de façon à la fois contrôlée et agressive, mais je suis parfois restée trop passive. La balle vole, c'est assez difficile, et elle ne me donnait pas de rythme", a-t-elle déclaré.

