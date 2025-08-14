Tennis: Gracheva bat Seidel et passe en quarts à Cincinnati

La Française Varvara Gracheva lors de son huitième de finale victorieux face à l'Allemande à Ella Seidel à Cincinnati, le 14 août 2025

La Française Varvara Gracheva a pris le meilleur sur l'Allemande Ella Seidel 2-6, 6-1, 6-1 pour atteindre les quarts de finale du tournoi WTA 1000 de Cincinnati jeudi.

Gracheva, 103e joueuse mondiale âgée de 25 ans, atteint les quarts d'un tournoi de ce niveau pour la première fois de sa carrière.

Jeudi, elle a d'abord été dominée par l'Allemande, issue comme elle des qualifications. Seidel (20 ans, 125e) a pris le premier set en se montrant plus opportuniste, avec deux balles de break converties en deux opportunités, tout en défendant la seule balle de break en faveur de Gracheva.

Le match a tourné dans la deuxième manche. A 4-1 en faveur de la tricolore, Seidel a demandé un temps mort médical, semblant souffrir au niveau des genoux, tous les deux glacés par une médecin, qui prenait également la tension de la joueuse.

Le match a été disputé dans des conditions étouffantes (plus de 30 degrés et 60% d'humidité).

Semblant diminuée physiquement, Seidel a ensuite été dominée par Gracheva, qui affrontera vendredi au prochain tour la Russe Veronika Kudermetova (28 ans, 36e).

Grâce à son bon parcours dans l'Ohio, Gracheva est assurée de retrouver a minima une place parmi les 85 meilleures joueuses du monde à l'issue de la compétition.