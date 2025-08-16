Tennis: Gracheva s'arrête en quarts à Cincinnati comme Sabalenka et Gauff, Zverev en demies

Le
16 Aoû. 2025 à 06h18 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
La Française Varvara Gracheva face à la Russe Veronika Kudermetova en quart de finale du WTA 1000 de Cincinnati, le 15 août 2025

GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP
Dylan Buell
Pour son premier quart de finale en WTA 1000, la Française Varvara Gracheva (103e mondiale) a été balayée par la Russe Veronika Kudermetova vendredi à Cincinnati, où les N.1 et 2 mondiales Aryna Sabalenka et Coco Gauff ont également pris la porte, à l'inverse d'Alexander Zverev.

Tombeuse de la Tchèque Karolina Muchova (14e) au troisième tour, Gracheva n'a pas su rééditer cette performance face à Kudermetova, victorieuse 6-1, 6-2 en à peine plus d'une heure de jeu.

Breakée d'entrée et à cinq reprises au cours du match, la Française de 25 ans est malgré tout assurée de retrouver le Top 100 et aura engrangé de la confiance avant le début de l'US Open, le 24 août.

Kudermetova va elle disputer à 28 ans sa première demi-finale en WTA 1000 face à Jasmine Paolini (9e). Malgré la perte du premier set, l'Italienne a renversé Coco Gauff (2e), s'imposant 2-6, 6-4, 6-3.

"C'était très difficile au début, je courais et j'essayais de mettre la balle dans le court, a déclaré Paolini. Puis j'ai commencé à mieux sentir la balle."

Titrée à Roland-Garros cette saison, Gauff a commis davantage d'erreurs dans les deux derniers sets, concédant sa mise en jeu à six reprises.

La Bélarusse Aryna Sabalenka lors de sa rencontre face à la Kazakhstanaise Elena Rybakina au WTA 1000 de Cincinnati, le 15 août 2025

GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP
MATTHEW STOCKMAN

Tenante du titre à Cincinnati, la Bélarusse Aryna Sabalenka s'est également arrêté en quarts, sans solutions face à Elena Rybakina, victorieuse 6-1, 6-4.

Signant notamment 11 aces, contre quatre pour Sabalenka, la Kazakhstanaise a profité du manque de mordant de sa rivale pour remporter le premier set rapidement, avant d'effacer les quatre balles de break de la N.1 mondiale dans la deuxième manche.

Lauréate de Wimbledon en 2022, Rybakina affrontera en demies la N.3 mondiale Iga Swiatek, titrée au All England Club il y a un mois.

La Polonaise a nettement dominé la Russe Anna Kalinskaya (34e), 6-3, 6-4, en quarts et s'est déjà imposée à trois reprises face à Rybakina cette saison.

Zverev balaye Shelton

Titré la semaine dernière au Masters 1000 de Toronto, Ben Shelton (6e) a été privé d'un dixième match remporté consécutivement par Alexander Zverev (3e). Déjà demi-finaliste au Canada, l'Allemand s'est imposé 6-2, 6-2, profitant des nombreuses fautes directes de l'Américain et malgré une baisse physique dans le deuxième set.

"Je ne me sens pas très bien là, mais j'ai une journée pour me remettre en forme. J'espère être à 100%", a déclaré Zverev qui défiera en demies l'Espagnol Carlos Alcaraz.

L'Allemand Alexander Zverev face à l'Américain Ben Shelton en quarts de finale du Masters 1000 de Cincinnati, le 15 aôut 2025

GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP
Dylan Buell

Le N.2 mondial a lui dû s'employer pour écarter Andrey Rublev (11e), 6-3, 4-6, 7-5. Le Russe a longtemps tenu tête à Alcaraz, mais a craqué dans le dernier jeu commettant deux doubles fautes, dont une sur la balle de match, et une grosse erreur de revers.

"J'ai gardé une attitude positive, même si j'ai un peu perdu ma concentration dans le deuxième set", a reconnu le Murcien, qui compte cinq titres à son actif cette année, dont Roland-Garros et les Masters 1000 de Monte-Carlo et Rome.

La première demi-finale opposera samedi le Français Térence Atmane (136e), énorme surprise du tournoi, au N.1 mondial, l'Italien Jannik Sinner, tenant du titre.

Sport
ÉTATS-UNIS

