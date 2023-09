Tennis: Halep annonce vouloir faire appel de sa suspension pour dopage

La Roumaine Simona Halep, ex-N.1 mondiale et double lauréate en Grand Chelem, a annoncé son intention de faire appel de sa suspension de quatre ans pour dopage devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), mardi sur les réseaux sociaux.

"J'ai l'intention de faire appel de cette décision devant le Tribunal arbitral du sport", a réagi Halep peu après l'annonce de sa sanction pour deux infractions à la réglementation antidopage par l'Agence internationale pour l'intégrité du tennis (ITIA).

"Je continue à m'entraîner et à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour laver mon nom de ces fausses accusations et revenir sur le court", affirme la Roumaine de 31 ans, déjà suspendue provisoirement depuis près d'un an et dont la sanction court jusqu'à octobre 2026.

La première infraction retenue par le tribunal indépendant concerne la présence de roxadustat, une molécule qui stimule la production de globules rouges, dans un contrôle antidopage mené à l'US Open 2022 ; la seconde est relative à des irrégularités dans son passeport biologique, a expliqué l'organisation indépendante chargée de l'antidopage dans le tennis.

Comme depuis le tout début de l'affaire, Halep continue de clamer son innocence. "Je n'ai jamais pris aucun produit interdit intentionnellement", répète-t-elle. "Je refuse d'accepter la suspension de quatre ans", martèle-t-elle, "sous le choc" de la décision et estimant avoir fourni des "preuves irréfutables" de sa bonne foi.

La lauréate de Roland-Garros en 2018 et Wimbledon en 2019 n'a plus joué en compétition depuis son élimination au premier tour de l'US Open 2022 il y a un peu plus d'un an. Elle avait ensuite mis un terme à sa saison dès mi-septembre, après une opération du nez, pour régler un problème respiratoire notamment, avant d'être suspendue provisoirement.

Halep est la première joueuse de premier plan prise dans les filets de l'antidopage depuis la retentissante suspension de Maria Sharapova en 2016. Contrôlée positive au meldonium, la star russe avait finalement écopé d'une suspension de quinze mois.