Tennis: huit ans après Roland-Garros, Ostapenko gagne à nouveau sur terre à Stuttgart

Huit ans après son triomphe à Roland-Garros à seulement 20 ans, la Lettone Jelena Ostapenko a retrouvé ses sensations sur terre battue, en remportant lundi le tournoi WTA 500 de Stuttgart, s'offrant au passage le scalp des deux premières mondiales.

En finale, Jelena Ostapenko a dominé lundi la N.1 mondiale, la Bélarusse Aryna Sabalenka, en deux sets 6-4, 6-1 et un peu moins d'une heure et demie (1h25), alors qu'elle n'avait jamais réussi à la battre lors de leurs trois premières rencontres. La dernière remontait au WTA 1000 de Rome (terre battue) l'année dernière et avait rapidement tourné en faveur de Sabalenka en 72 minutes (6-2, 6-4).

Jeudi en quarts de finale, Ostapenko avait une nouvelle fois pris le meilleur sur la N.2 mondiale, la Polonaise Iga Swiatek, en trois sets (6-3, 3-6, 6-2) et plus de deux heures (2h07). Elle signait là son sixième succès en autant de rencontres face à la quadruple lauréate de Roland-Garros (2020, 2021, 2022, 2024).

Lundi, Ostapenko a pu s'appuyer sur sa première balle (près de 60% sur l'ensemble de la rencontre), remportant plus de 80% des points derrière son premier service. Elle a en permanence agressé Sabalenka en retour de service, à l'image de la balle de match plantée sur un retour en coup droit court croisé imparable.

La joueuse de tennis lettone Jelena Ostapenko (à droite) et la Bélarusse Aryna Sabalenka se serrent la main après la victoire d'Ostapenko au tournoi de tennis WTA 500 de Stuttgart (Allemagne) le 21 avril 2025. AFP

"Un grand merci à mon équipe, qui me soutient toujours, dans les bons et les mauvais jours. Je sais que ce n'est pas toujours facile avec moi", a glissé la Lettone après sa victoire.

A 27 ans (elle soufflera ses 28 bougies le 8 juin), elle disputait sa première finale sur le circuit sur terre battue depuis son sacre, à la surprise générale, sur l'ocre parisien en 2017. Elle décroche son neuvième titre WTA, le première depuis Linz (Autriche) sur surface dure en février 2024.

Quatrième finale perdue pour Sabalenka

Arrivée 24e mondiale à Stuttgart, elle sera 18e au prochain classement WTA dans une semaine, et débute ainsi de façon idéale la saison européenne sur terre battue, qui va se prolonger avec les WTA 1000 de Madrid à partir de mardi, puis de Rome et le point culminant à Roland-Garros dans un mois (25 mai-8 juin).

La joueuse de tennis bélarusse Aryna Sabalenka lors de la finale du tournoi WTA 500 de Stuttgart (Allemagne) le 21 avril 2025. AFP

Sabalenka s'incline de son côté pour la quatrième fois en finale à Stuttgart, dont le plateau depuis de nombreuses années n'a rien à envier à un tournoi WTA 1000 (six des sept premières mondiales étaient présentes cette semaine).

En 2021, 2022 et 2023, elle s'était à chaque inclinée contre la N.1 mondiale: l'Australienne Ashleigh Barty, puis deux fois contre Swiatek.

Face à Ostapenko, elle a manqué de première balle sur son engagement, mais même quand elle est parvenue à la passer (52%), elle n'a remporté que la moitié des points (18 sur 34).

Chose inhabituelle, la finale s'est déroulée cette année un lundi, en raison de la semaine de Pâques: en Allemagne, sauf dérogation spéciale que le tournoi ATP de Munich a demandé et obtenu, il est interdit de pratiquer toute activité le Vendredi Saint, décalant ainsi d'un jour les trois derniers tours du tournoi WTA.