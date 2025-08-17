Tennis: Iga Swiatek en finale à Cincinnati après un succès contre Elena Rybakina

17 Aoû. 2025
AFP
La Polonaisee Iga Swiatek opposée à la Kazakhe Elena Rybakina en demi-finale du tournoi WTA 1000 de Cincinnati le 17 août 2025

La Polonaise Iga Swiatek, N.3 mondiale, s'est qualifiée pour la première fois pour la finale du tournoi WTA 1000 de Cincinnati grâce à un succès 7-5, 6-3 contre la Kazakhe Elena Rybakina dimanche.

Swiatek, titrée à Wimbledon en juillet, affrontera lundi en finale soit l'Italienne Jasmine Paolini (29 ans, 9e), soit la Russe Veronika Kudermetova (28 ans, 36e).

En cas de succès en finale, Swiatek, qui vise un 11e titre en tournoi WTA 1000, redeviendrait N.2 mondiale à la place de Coco Gauff mais derrière Aryna Sabalenka, sortie par Rybakina en quart de finale dans l'Ohio.

Menée 5-3 dans la première manche, Swiatek a réussi à inverser la tendance en accélérant son jeu avant de maîtriser le second set, ne concédant au total qu'un seul break dans la rencontre (3 balles de break sauvées).

ÉTATS-UNIS

