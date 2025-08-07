Tennis: Khachanov sort Zverev, affrontera Shelton en finale à Toronto

Le
07 Aoû. 2025 à 04h26 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
Le Russe Karen Khachanov, vainqueur de l'Allemand Alexander Zverev, en demi-finale du Masters 1000 de Toronto, le 6 août 2025

Le Russe Karen Khachanov est venu à bout de l'Allemand Alexander Zverev 6-3, 4-6, 7-6 (7/4) afin de se qualifier pour la finale de l'Open du Canada de tennis mercredi à Toronto.

Il y affrontera l'Américain Ben Shelton (22 ans, 7e), tombeur de son compatriote Taylor Fritz (27 ans, 4e) 6-4, 6-3. Shelton avait battu Khachanov lors de leur seule confrontation au mois de mars à Indian Wells.

Khachanov (29 ans, 16e), en battant Zverev (28 ans, 3e) après avoir sauvé une balle de match, a écarté son premier Top 10 de la saison pour atteindre une première finale en 2025, la première de sa carrière à l'Open du Canada après deux demi-finales perdues.

Le Russe n'avait plus atteint la finale d'un Masters 1000 depuis son succès à Paris-Bercy en 2018.

Mercredi, il a su se montrer patient face à l'Allemand, les deux joueurs tenant presque parfaitement leur service: en 3h de jeu Zverev n'a fait face qu'à trois balles de break (deux sauvées), Khachanov à deux (une sauvée).

A 6-5 en sa faveur dans la 3e manche, Zverev s'est procuré une balle de match qu'il a été proche de convertir, son retour de revers heurtant la bande du filet avant que la balle ne retombe du mauvais côté.

Dans le tie-break décisif, l'Allemand avait pris la main 3-1 avant de perdre les 5 points suivants puis de céder à la deuxième balle de match du Russe, auteur d'un service gagnant.

Plus tard dans la soirée, Shelton a battu Fritz pour la première fois sur le circuit afin d'atteindre sa première finale en Masters 1000. Il est, sur le circuit masculin, le plus jeune Américain au dernier tour d'un tel tournoi depuis Andy Roddick en 2004 déjà à Toronto.

Le puissant gaucher a su s'appuyer sur son service (7 aces, une première balle à 203 km/h de moyenne) et menacer régulièrement son adversaire sur sa mise en jeu (3 balles de break converties sur 10) pour l'emporter sans trembler en 1h19.

Sport
CANADA

