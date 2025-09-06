Tennis: la N.1 mondiale Aryna Sabalenka gagne un deuxième titre d'affilée à l'US Open

Aryna Sabalenka juste après sa victoire en finale de l'US Open face à Amanda Anisimova le 6 septembre 2025. La Biélorusse remporte son quatrième titre en Grand Chelem, le premier cette saison

La N.1 mondiale Aryna Sabalenka a remporté samedi un deuxième US Open d'affilée, son premier titre majeur en 2025, en dominant l'Américaine Amanda Anisimova (9e) 6-3, 7-6 (7/3).

Désormais quadruple lauréate de tournois du Grand Chelem, la Bélarusse de 27 ans s'était inclinée cette saison en finale de l'Open d'Australie en janvier puis de Roland-Garros en juin.

Anisimova, elle, est battue pour la deuxième fois de suite en finale d'un Grand Chelem après sa terrible défaite 6-0, 6-0 face à Iga Swiatek à Wimbledon.

La patronne du circuit féminin est la première joueuse depuis Serena Williams à conserver son titre deux années de suite à l'US Open.

L'Américaine aux 23 titres du Grand Chelem avait même remporté trois années d'affilée à New York, entre 2012 et 2014.

En plus de ses deux titres à New York, Sabalenka a gagné l'Open d'Australie en 2023 et en 2024.

Avant de décrocher samedi sa 100e victoire en Grand Chelem, la Bélarusse était menée six victoires à trois par Anisimova dans leurs duels.

La native du New Jersey l'avait notamment battue en demi-finales de Wimbledon.

L'Américaine de 24 ans, malgré une abondance de fautes directes, s'est mieux défendue samedi que lors de sa première finale de Grand Chelem en juillet sur le gazon londonien.

Mais cela n'a pas suffi face à la puissance et l'expérience de Sabalenka, qui s'est assurée le gain de la première manche en breakant à 4-3 après une entame de match très serrée où les deux joueuses ont enchaîné breaks et débreaks.

Dans le deuxième acte, Anisimova a remonté par deux fois un break de retard pour pousser son adversaire au jeu décisif, remporté sans trembler par la Bélarusse.

Anisimova grimpera dans le prochain classement WTA à la 4e place mondiale, le rang le plus élevé de sa carrière.

Sabalenka était elle assurée de rester N.1 mondiale depuis sa qualification pour les quarts de finale à New York.