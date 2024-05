Tennis: la N.1 mondiale Iga Swiatek titrée à Madrid malgré 3 balles de match pour Sabalenka

La N.1 mondiale Iga Swiatek a remporté le tournoi WTA 1000 de Madrid au bout d'un bras de fer de plus de trois heures avec la N.2 mondiale Aryna Sabalenka, finalement battue 7-5, 4-6, 7-6 (9/7) samedi, à trois semaines de Roland-Garros.

Swiatek a écarté trois balles de match en faveur de Sabalenka : deux premières à 6 jeux à 5 sur son service, et une autre dans le jeu décisif, à 7 points à 6. La Polonaise de 22 ans s'est elle imposée à sa deuxième occasion après 3h11 min de match, après une première obtenue à 6 points à 5.

Il y a un an sur la terre battue espagnole, en finale déjà, Swiatek s'était inclinée 6-3, 3-6, 6-3 face à Sabalenka.

Sur le trône du tennis mondial pour la 101e semaine, la triple lauréate de Roland-Garros conquiert son troisième titre de l'année, son troisième en WTA 1000, après Doha et Miami.

Au rendez-vous de la finale du tournoi madrilène comme en 2023, les deux meilleures joueuses mondiales ne s'y sont pas hissées sur le même tempo.

A part un quart de finale en trois manches long de deux heures et demie (contre Haddad Maia), Swiatek l'a vécu sur un rythme de croisière : quatre matches en deux sets, seulement vingt jeux laissés en route, et à peine plus d'1h15 min passée au maximum sur le court.

Au contraire, quatre des cinq face-à-face de Sabalenka jusqu'à la finale se sont étirés sur trois sets, à l'image de sa demi-finale de plus de deux heures et quart contre la N.4 mondiale Elena Rybakina, passée à deux points de la victoire.

Avant Roland-Garros, Swiatek et Sabalenka sont désormais attendues à Rome dès la semaine prochaine.