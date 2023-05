Tennis: la tornade Rune contre le mur Medvedev en finale à Rome

La tornade danoise Holger Rune, tête de série N.7, défiera dimanche le mur russe Daniil Medvedev (N.3), que personne n'attendait à pareille fête sur terre battue, en finale du Masters 1000 de Rome.

Le Danois a continué à impressionner sur l'ocre en remportant un match spectaculaire contre le Norvégien Casper Ruud (N.4) 6-7 (2/7), 6-4, 6-2, après s'être offert le tenant du titre Novak Djokovic en quart de finale.

Medvedev a continué son parcours surprise, lui qui n’avait jamais gagné un match à Rome en trois participations avant cette année, en dominant le finaliste de l'an dernier, le Grec Stefanos Tsitsipas, en deux sets (7-5, 7-5) lors d'une demi-finale interrompue pendant plus de quatre heures par la pluie.

Le Russe Daniil Medvedev en demi-finale du Masters 1000 de Rome contre le Grec Stefanos, le 20 mai 2023

La pluie, autre invité surprise et régulière cette année sur les bords du Tibre, a repoussé également la finale féminine qui n'a débuté que sous les coups de 23h00 (21h00 GMT) entre la Kazakhe Elena Rybakina (N.6 mondiale) et l'Ukrainienne Anhelina Kalinina (47e mondiale).

A une semaine du coup d'envoi de Roland-Garros, la finale hommes va opposer deux joueurs qui peuvent avoir leur mot à dire à Paris en l'absence de l'ogre de l'ocre Rafael Nadal, forfait.

Rome était habituellement l'occasion pour Nadal, le recordman des victoires sur le Foro Italico (10), comme pour Djokovic (6), de peaufiner leur forme avant le Grand Chelem parisien. On y a toujours vu en finale au moins l'un de deux, quand ce n'était pas les deux ensemble à six reprises, depuis 2004.

"Sans peur"

Carlos Alcaraz était attendu mais il a chuté prématurément, au 3e tour. Et c'est un autre jeune de 20 ans, Rune, qui sera l'attraction dimanche. Précédé d'une réputation peu flatteuse d'"enfant terrible" des courts, le Danois a surtout montré un joli coup de raquette pour confirmer son ascension fulgurante.

Le Grec Stefanos Tsitsipas contre le Russe Daniil Medvedev en demi-finale du tournoi de Rome, le 20 mai 2023

"Il joue sans peur, il prend la balle tôt, ce qui est assez impressionnant sur la terre battue", n'a pu qu'admirer Ruud, qui a su maîtriser la fougue du Danois pendant un set et demi avant de céder.

Mené un set à zéro et breaké à 3-2 dans le deuxième set, Rune a aussi montré qu'il avait déjà du métier malgré son âge en demandant une pause médicale pour se faire masser l'épaule droite, alors que le match semblait lui échapper.

"Ça semble l'avoir beaucoup aidé", a constaté Ruud, sans polémiquer car c'est "autorisé".

"Je prends une pause quand j'ai un problème et que j'ai mal. Si on a mal, pourquoi ne pas la prendre?", a répondu le Danois, content d'avoir su "rester calme mentalement" pour revenir dans le match et dérouler tranquillement dans le troisième set devant un Ruud devenu fébrile.

Pas de danse

Rune disputera sa troisième finale en quatre tournois sur terre cette saison, après le Masters 1000 de Monte-Carlo (défaite contre Andrey Rublev) et l'ATP 250 de Munich (victoire contre Botic van de Zandschulp, son quatrième titre).

Le Norvégien Casper Ruud contre le Danois Holger Rune en demi-finale du tournoi de Rome, le 20 mai 2023

Pour Medvedev, qui compte 19 titres dans sa carrière, ce sera sa deuxième finale seulement sur terre, après celle perdue à Barcelone en 2019 - et sa première en Masters 1000.

Le Russe de 27 ans a mieux géré que Tsitispas l'interminable pause provoquée par la pluie, à 4-4 au premier set. Au retour sur le court central, détrempé, Tsitsipas a craqué sur son service, à 5-5, en concédant cinq points de suite dont une double faute pour finir qui a offert l'avantage et dans la foulée le premier set au Russe.

La seconde manche a été un copier-coller de la première: Medvedev a breaké d'entrée, Tsitispas a recollé à l'énergie mais a de nouveau cédé son service au plus mauvais moment, à 5-5.

Loin d'agacer Medvedev, la longue interruption, ponctuée de plusieurs tentatives de reprise avortées, l'a plutôt "amusé", a-t-il expliqué après le match. "On en a ri et on s'est dit +attendons, on verra bien quand on joue+!", a-t-il ajouté, quelques instants après s'être autorisé quelques pas de danse sur cette terre où il glisse désormais si bien.