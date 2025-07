Tennis: la Tunisienne Ons Jabeur annonce une pause dans sa carrière

La joueuse de tennis tunisienne Ons Jabeur, ex N.2 mondiale retombée à la 71e place, a annoncé jeudi qu'elle allait "prendre du recul et enfin penser à (elle)", après deux dernières années difficiles sur le circuit.

"Ces deux dernières années, je me suis donné beaucoup de mal, j'ai lutté contre des blessures et j'ai affronté de nombreux autres défis. Mais au fond de moi, cela fait longtemps que je ne me sens plus vraiment heureuse sur le court", a expliqué sur ses réseaux sociaux la joueuse de 30 ans, triple finaliste en Grand Chelem.

"Le tennis est un sport tellement magnifique. Mais aujourd'hui, je sens qu'il est temps de prendre du recul et d'enfin penser à moi: de respirer, de guérir et de redécouvrir la joie de vivre, tout simplement", ajoute la Tunisienne, finaliste à Wimbledon en 2022 et 2023 et à l'US Open en 2022.

Fin juin, la Tunisienne avait dû abandonner dès le premier tour à Wimbledon, après s'être déjà inclinée d'entrée quelques semaines plus tôt à Roland-Garros.

"Je ne m'attendais pas à me sentir mal", avait-elle expliqué sans fournir d'explication sur son abandon. "Je me suis plutôt bien entraînée ces derniers jours, mais j'imagine que ce genre de choses arrive".

"Quand se pose la question de jouer malgré une blessure, on ressent beaucoup de culpabilité, de pression des sponsors, de pression liée au classement... Certains joueurs subviennent aussi aux besoins de leur famille", avait déjà expliqué cette année l'ex-N.2 mondiale.

"Savoir quand s'arrêter et quand serrer les dents, c'est très difficile", même à 30 ans passés, avait jugé la joueuse, icône dans le monde arabe.