Tennis: le Français Atmane stoppé par le N.1 mondial Sinner en demie à Cincinnati

Jannik Sinner à Cincinnati le 16 août 2025
Le Français Térence Atmane, sensation du Masters 1000 de Cincinnati, a été stoppé en demi-finale par le N.1 mondial italien Jannik Sinner 7-6 (7/4), 6-2 samedi.
Atmane (23 ans), qui a tenu le choc dans le premier set face au tenant du titre, va tout de même bondir au prochain classement mondial, de la 136e à la 70e place au moins.
Sinner, victorieux de ses 26 derniers matches sur dur, disputera lui la finale lundi soit face à son grand rival espagnol Carlos Alcaraz, soit face à l'Allemand Alexander Zverev, avant de se tourner vers l'US Open (24 août - 7 septembre).
Quasi inconnu avant le tournoi, Atmane, habitué du circuit secondaire et sorti des qualifications dans l'Ohio, a vu sa folle aventure se heurter à l'implacable N.1 mondial, victorieux de l'Open d'Australie et de Wimbledon cette saison.
Le Français restait sur deux succès face à des membres du Top 10 (Taylor Fritz, 4e, et Holger Rune, 9e) mais n'a pas tenu la distance face à l'Italien, malgré un premier set solide où il n'a cédé qu'en ratant son début de tie-break (quatre fautes).
Térence Atmane à Cincinnati le 16 août 2025
Sinner, qui fêtait ses 24 ans samedi, n'a pas été adouci par le cadeau du Français, une carte Pokémon de sa grande collection avant d'entrer sur le court, et a clairement pris l'ascendant dans la deuxième manche.
"C'était un challenge difficile, a commenté l'Italien au micro des organisateurs. À chaque fois qu'on joue un nouveau joueur c'est difficile. Il avait battu des joueurs incroyables, j'étais très prudent. Il servait très bien dans le premier set, il a un immense potentiel, on l'a vu, je lui souhaite le meilleur. Je suis heureux d'être de nouveau en finale."