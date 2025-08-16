Tennis: le Français Atmane stoppé par le N.1 mondial Sinner en demie à Cincinnati

Le
16 Aoû. 2025 à 20h38 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Jannik Sinner à Cincinnati le 16 août 2025

Jannik Sinner à Cincinnati le 16 août 2025

GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP
Dylan Buell
Partager 2 minutes de lecture

Le Français Térence Atmane, sensation du Masters 1000 de Cincinnati, a été stoppé en demi-finale par le N.1 mondial italien Jannik Sinner 7-6 (7/4), 6-2 samedi.

Atmane (23 ans), qui a tenu le choc dans le premier set face au tenant du titre, va tout de même bondir au prochain classement mondial, de la 136e à la 70e place au moins.

Sinner, victorieux de ses 26 derniers matches sur dur, disputera lui la finale lundi soit face à son grand rival espagnol Carlos Alcaraz, soit face à l'Allemand Alexander Zverev, avant de se tourner vers l'US Open (24 août - 7 septembre).

Quasi inconnu avant le tournoi, Atmane, habitué du circuit secondaire et sorti des qualifications dans l'Ohio, a vu sa folle aventure se heurter à l'implacable N.1 mondial, victorieux de l'Open d'Australie et de Wimbledon cette saison.

Le Français restait sur deux succès face à des membres du Top 10 (Taylor Fritz, 4e, et Holger Rune, 9e) mais n'a pas tenu la distance face à l'Italien, malgré un premier set solide où il n'a cédé qu'en ratant son début de tie-break (quatre fautes).

Térence Atmane à Cincinnati le 16 août 2025

Térence Atmane à Cincinnati le 16 août 2025

GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP
Dylan Buell

Sinner, qui fêtait ses 24 ans samedi, n'a pas été adouci par le cadeau du Français, une carte Pokémon de sa grande collection avant d'entrer sur le court, et a clairement pris l'ascendant dans la deuxième manche.

"C'était un challenge difficile, a commenté l'Italien au micro des organisateurs. À chaque fois qu'on joue un nouveau joueur c'est difficile. Il avait battu des joueurs incroyables, j'étais très prudent. Il servait très bien dans le premier set, il a un immense potentiel, on l'a vu, je lui souhaite le meilleur. Je suis heureux d'être de nouveau en finale."

Sport
ÉTATS-UNIS

Dans le même thème - Sport

Les joueurs du Bayern brandissent le trophée de la Supercoupe Franz-Beckenbauer, le 16 août 2025 à Stuttgart
Sport

Supercoupe Franz-Beckenbauer: Kane s'offre un deuxième trophée avec le Bayern

Le demi d'ouoverture australien James O'Connor (C) à la lutte avec le troisième-ligne sud-africain Kwagga Smith, le 16 août 2025
Sport

Rugby Championship: l'Australie renverse l'Afrique du Sud chez elle

Kishane Thompson (en tête) à Chorzow le 16 août 2025
Sport

Athlétisme: à un mois des Mondiaux, Thompson prend sa revanche sur Lyles à Chorzow

39.162, -84.45689

À la une

International

Rencontre Donald Trump/Vladimir Poutine : ce qu'il faut retenir du sommet sur l'Ukraine en Alaska

Afrique

Au Mali, un Français arrêté : "Des accusations sans fondement" selon Paris

Guerre en Ukraine

Guerre en Ukraine : des "garanties de sécurité" similaires à celles de l'Otan, sans adhésion, proposées à Kiev

Environnement

Plus de 320 morts en 48h: les images des inondations au Pakistan après de soudaines pluies de mousson

International

Israël: le leader palestinien Marwan Barghouti intimidé par un ministre israélien dans sa cellule

Géographie

L'Union Africaine souhaite redessiner les cartes

Sport

"Des stratégies différentes": pourquoi le top 10 des clubs de football les plus riches d'Afrique ne change pas

International

Sommet Trump/Poutine: Macron appelle à la vigilance et à maintenir la pression sur Moscou

Sport

Sénégal : des "irrégularités" lors de l'élection du président de la Fédération de football?

TERRIENNES

A la recherche de Berthe Weill, galeriste d'avant-garde