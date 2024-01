Tennis: le Masters 1000 de Paris déménage à partir de 2025 à La Défense Arena (FFT)

Le Masters 1000 de Paris, qui se dispute depuis 1986 à Bercy, va déménager à La Paris La Défense Arena, à Nanterre à partir de 2025 et pour au moins 10 ans, a annoncé lundi la Fédération française de tennis (FFT).

"Le Comex a validé cette décision lundi matin", a expliqué à l'AFP le président de la FFT Gilles Moretton, justifiant cette décision par la nécessité de répondre au cahier des charges du circuit professionnel masculin ATP.

La nouvelle salle polyvalente, la plus grande d'Europe, avec cinq courts, pourra notamment accueillir près de 23.000 personnes contre 16.800 à l'Accor Arena, sise dans le XIIe arrondissement de la capitale.

Le contrat qui lie la FFT avec le nouvel exploitant du tournoi est d'une durée de 10 ans.

"Il fallait sécuriser l'évènement dans sa catégorie, et les normes de l'ATP ont évolué, les exigences ont évolué, il fallait prendre une décision stratégique, ce que nous avons fait", s'est félicité le président de la FFT, tout en saluant les équipes de l'Accor Arena avec qui "de très belles pages de l'histoire du tennis ont été écrites à Bercy".

Cette décision met fin à un semblant de suspense, le déménagement du tournoi était en effet dans les tuyaux depuis de nombreux mois. "Il y a eu tout un processus d'évaluation qui a duré quasiment une année. Le projet de La Paris La Défense Arena nous a convaincus, capable de répondre aux standards exigés par l'ATP", a-t-il appuyé.

L'adjoint aux sports de la Mairie de Paris (propriétaire des murs de l'Accor Arena et principal actionnaire) Pierre Rabadan , s'était ému début novembre 2023 dans la presse de ne plus avoir de nouvelles de la FFT après avoir répondu à l'appel d'offres. Selon lui, le dossier présenté répondait au nouveau cahier des charges du circuit.

"Cet évènement a grossi. Nous étions contraints de répondre aux exigences de l'ATP pour conserver le tournoi", a justifié Gilles Moretton.

"On est très content de la réponse de la FFT", a salué le président de l'ATP Andrea Gaudenzi, présent lundi matin au siège de la FFT. "On est très fier de pouvoir bénéficier de la plus grande salle indoor d'Europe. Le tennis continue à grandir", a-t-il ajouté.