Tennis: Loïs Boisson en finale à Hambourg pour un premier titre WTA

La Française Loïs Boisson, révélation du dernier Roland-Garros, aura l'occasion de décrocher son premier titre sur le circuit WTA après sa victoire en demi-finale du tournoi sur terre battue d'Hambourg, samedi face à l'Ukrainienne Dayana Yastremska 6-1, 7-6 (7/5).

On a retrouvé la Loïs Boisson de Roland-Garros. La Française de 22 ans, 63ème mondiale et demi-finaliste surprise à Paris au printemps, a renoué en Allemagne avec son meilleur tennis.

Elle visera dimanche un premier titre sur le circuit principal, face à la Hongroise Anna Bondar (77e), victorieuse de la Slovène Kaja Juvan (207e) 5-7, 6-3, 6-4.

"C'est génial pour moi. Atteindre la finale c'est le but. On verra demain, j'essaierai de gagner", a lancé la Française après son succès contre Yastremska.

Oubliées l'élimination au premier tour des qualifications à Wimbledon, sur gazon, fin juin, puis la défaite dès le deuxième tour du tournoi de Bastad, sur terre battue, début juillet.

A Hambourg, la Française a certes eu besoin au deuxième tour de trois sets 6-4, 6-7 (3/7), 6-4 et près de trois heures de jeu pour battre l'Allemande Tamara Korpatsch. Mais en quarts, Boisson a balayé la Bulgare Viktoriya Tomova (105e), 6-3, 6-3, en une petite heure.

En demies samedi, la Française a de nouveau impressionné dans la première manche, bouclée 6-1 en moins d'une demi-heure.

Mais le deuxième set a été plus accroché. Boisson a perdu sa mise en jeu et a vu son adversaire, plus agressive, recoller à 5-5 puis l'entraîner dans un jeu décisif.

Dans ce tie-break, la Française s'est montrée plus solide, notamment au service, pour s'offrir le droit de rêver à un premier titre dimanche.

Quoi qu'il arrive en finale, Loïs Boisson sera 51e au classement WTA lundi. Un succès lui permettrait d'intégrer le Top 50.

Lors de son épopée sensationnelle à Roland-Garros, son premier tournoi du Grand Chelem, Boisson n'avait cédé qu'en demi-finale face à l'Américaine Coco Gauff, future lauréate, après avoir éliminé deux membres du Top 10.