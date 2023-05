Tennis: l'Ukrainienne Kalinina va en finale à Rome

L'Ukrainienne Anhelina Kalinina, 47e joueuse mondiale, est venue à bout de la Russe Veronika Kudermetova (12e) 7-5, 5-7, 6-2, vendredi à Rome et se hisse pour la première fois en finale d'un tournoi WTA 1000.

Kalinina, 26 ans, dont la meilleure performance est une finale perdue à Budapest en 2021, rencontrera samedi la Kazakhstanaise Elena Rybakina (N.6 mondiale) ou la Lettonne Jelena Ostapenko (20e), opposées dans l'autre demi-finale, pour tenter de succéder au palmarès romain à Iga Swiatek, qui a abandonné sur blessure en quarts.

L'Ukrainienne a espéré avec cette victoire apporter "des émotions positives" à ses compatriotes, au terme d'un match particulier au vu de la guerre dans son pays.

Kudermetova, déjà demi-finaliste malheureuse à Madrid il y a deux semaines, s'est appuyée sur sa puissance de frappe pour tenter de faire beaucoup courir l'Ukrainienne, qui sortait d'un match marathon de 3h41 en quarts de finale.

Mais Kalinina n'a montré aucune faiblesse, à part un passage à vide en fin de second set, pour répliquer, avec moins de force mais beaucoup plus de justesse et de variété dans ses coups.

L'Ukrainienne a bataillé en début de match pour sauver ses mises en jeu, en sauvant trois balles de break contre elle à 1-2 puis encore cinq à 2-3 pour finalement conserver ses jeux de service. De quoi laisser perplexe la Russe qui a alors perdu confiance et lâché son propre service dans la foulée pour être menée 5-3.

Kudermetova a trouvé les ressources de revenir à 5-5 mais a nouveau cédé son service à cause de quelques fautes grossières et laissé échapper le premier set.

Face à cette Ukrainienne sûre de son jeu, la Russe s'est agacée de plus belle en début de second set, serrant les poings de rage ou frappant le sol avec sa raquette. Et comme au premier, elle a cédé son service la première au cinquième jeu (2-3) mais a encore réussi à revenir à 5-5.

Elle a cette fois profité d'un coup de mou de son adversaire pour revenir à une manche partout, en concluant le set grâce à quatre jeux blancs.

Après un passage au vestiaire pour reprendre ses esprit, Kalinina a stoppé l'hémorragie au début du troisième set et repris la direction des opérations dès le début du troisième set avec deux breaks qui lui ont permis de mener 4-0. Alors que la pluie était de retour sur le Foro Italico, elle n'a pas flanché et conclu en 2h50.