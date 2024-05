Tennis: à Madrid, Swiatek et Sabalenka rééditent la finale 2023

Mêmes joueuses, jouent encore : comme en 2023, Iga Swiatek et Aryna Sabalenka, les deux meilleures joueuses mondiales, vont s'affronter en finale du tournoi WTA 1000 de Madrid samedi, à trois semaines de Roland-Garros (26 mai-9 juin).

Il y a un an sur la terre battue espagnole, Sabalenka s'était imposée 6-3, 3-6, 6-3 contre celle qui allait devenir triple lauréate de Roland-Garros un peu plus d'un mois plus tard.

Swiatek a été la première à se qualifier jeudi après-midi, en surclassant l'Américaine Madison Keys (20e) 6-1, 6-3 en 70 minutes.

Sabalenka ne l'a rejointe que quelques instants avant minuit, après avoir renversé 1-6, 7-5, 7-6 (7/5) Elena Rybakina, N.4 mondiale et qui restait sur huit matches gagnés consécutivement sur terre battue en 2024, avec son récent titre à Stuttgart (Allemagne).

Sur le trône du tennis mondial pour la 101e semaine, Swiatek a une ambition bien précise en tête.

La Polonaise Iga Swiatek a battu l'Américaine Madison Keys en demi-finale du tournoi WTA 1000 de Madrid le 2 mai 2024 AFP

"J'ai le sentiment que je n'ai pas encore joué ce match parfait tactiquement du début à la fin contre elle comme Rybakina. C'est quelque chose que je veux améliorer. Je sais comment je dois jouer, il ne s'agit pas de changer de plan, mais de s'y tenir et de le mettre en oeuvre un petit peu mieux parfois", explique-t-elle.

Tempo différent

Le Russe Daniil Medvedev a abandonné sur blessure en quart de finale du tounroi ATP Masters 1000 de MAdrid, face au Tchèque Jiri Lehecka le 2 mai 2024 AFP

Les deux meilleures joueuses mondiales n'ont pas traversé le tournoi madrilène sur le même tempo.

A part un quart de finale en trois sets long de deux heures et demie (contre Haddad Maia), Swiatek l'a vécu sur un rythme de croisière : quatre matches en deux sets, au maximum 77 minutes sur le court, peu de jeux laissés en route.

"Dans l'ensemble j'ai joué de bons matches, mon jeu a été efficace, je suis contente d'être encore fraîche avant la finale", apprécie la N.1 mondiale.

Au contraire, quatre des cinq face-à-face de Sabalenka se sont étirés sur trois, à l'image de sa demi-finale de plus de deux heures et quart.

Dans ce duel entre sacrées frappeuses, Rybakina a semblé avoir le match en main quand elle a compté un set et un break d'avance dans la deuxième manche, jusqu'à 4 jeux à 2. Mais la Bélarusse, double lauréate de l'Open d'Australie, a égalisé à 4 jeux partout avant de renverser la situation.

Pour leur premier tournoi sur terre battue en 2024, en avril à Stuttgart, Swiatek a été stoppée en demi-finales par Rybakina, et Sabalenka un tour plus tôt (par Vondrousova).

Dans le tableau masculin, au lendemain du le forfait du N.2 mondial Jannik Sinner, hanche droite douloureuse, à la veille de son quart de finale prévu face au Canadien Félix Auger-Aliassime (35e), le N.4 mondial Daniil Medvedev, touché au même endroit, a abandonné après un set, ouvrant les portes du dernier carré au jeune Tchèque Jiri Lehecka (31e).

Medvedev abandonne après un set

Soigné une première fois hors du court après seulement cinq jeux, et de nouveau massé deux jeux plus tard, Medvedev, manifestement gêné dans ses déplacements et ses appuis, a renoncé après avoir perdu le premier set 6-4 en une quarantaine de minutes.

Sur une course vers l'avant dans le quatrième jeu, "tout d'un coup j'ai senti que ma hanche se bloquait et je n'ai pas pu sprinter, comme quand vous vous froissez un muscle ou que vous avez un spasme (musculaire)", a décrit le Russe de 28 ans.

"Est-ce que c'est une affaire de cinq jours, deux semaines, je n'en ai aucune idée" avant de passer des examens, a repris le N.4 mondial. "Pour l'instant, je ne sais pas si c'est très sérieux, sérieux, ou rien de grave."

Sa participation la semaine prochaine au Masters 1000 de Rome, dont il est tenant du titre, est-elle en danger ?

"Tout de suite, oui, a répondu Medvedev. Mais il faut que je vois les images (des examens) et que je discute avec mon équipe."

A 22 ans, Lehecka s'invite pour la première fois en demi-finales d'un Masters 1000.

Le robuste Tchèque au service surpuissant - qui dépasse régulièrement les 230 km/h - avait fait chuter Rafael Nadal en huitièmes de finale, pour la toute dernière participation du champion espagnol au tournoi madrilène.

L'autre demi-finale oppose le N.8 mondial Andrey Rublev, tombeur de Carlos Alcaraz au tour précédent, à l'Américain Taylor Fritz (13e) vendredi.