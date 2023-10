Tennis: Medvedev et Alcaraz en route pour la finale à Pékin

Les têtes de série numéro un et deux, l'Espagnol Carlos Alcaraz et le Russe Daniil Medvedev, se sont qualifiés lundi pour les demi-finales du tournoi ATP 500 de Pékin, où ils retrouveront respectivement l'Italien Yannik Sinner et l'Allemand Alexander Zverev.

Alcaraz a écarté Casper Ruud (7e mondial) en deux sets (6-4, 6-2) pour filer vers lle dernier carré dans la capitale chinoise où il affrontera pour la septième fois Sinner, vainqueur de Dimitrov en trois sets (6-4, 3-6, 6-2). Dans ce face-à-face, l'égalité est parfaite: chacun a remporté trois matches.

Dans l'autre moitié du tableau, le Russe Medvedev s'est défait du Français Ugo Humbert, 36e mondial, qui est tout de même parvenu à accrocher le deuxième set face au N.3 mondial, mais s'est finalement incliné en trois manches (6-4, 3-6, 6-1) en un peu plus de deux heures de jeu.

Medvedev, qui remporte sa 41e victoire de la saison sur dur, a imputé à la mauvaise qualité des balles utilisées à Pékin les difficultés qu'il a eues à se défaire du Français.

"C'est très lent", a-t-il déclaré en conférence de presse. "Sur n'importe quel autre court en dur avec des balles normales, il n'y a aucune chance que je gagne le match comme ça. Aucune chance que je perde mon service à ce point."

"C'est formidable d'avoir quand même réussi à trouver, dans ce match difficile, des moments de constance, ce qui a suffi pour gagner", a-t-il ajouté.

Daniil Medvedev lors du match face au Français Ugo Humbert en quart de finale du tournoi de tennis de Chine à Pekin, le 2 octobre 2023 AFP

En demi-finale, sa 10e de la saison, Medvedev affrontera le N.10 Alexander Zverev, qui a battu le Chilien Nicolas Jarry, 23e, en trois sets (6-1, 6-7 (5/7), 6-3).

Medvedev, vainqueur neuf fois de Zverev en 16 rencontres, devra tout de même se méfier de l’Allemand qui reste sur une très bonne lancée avec deux titres remportés, un à Hambourg en juillet et un à Chengdu la semaine dernière.