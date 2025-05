Tennis: Moutet et Fils abdiquent à Rome, l'Italie en force

Il n'y a pas plus de Français en lice à Rome après les éliminations de Corentin Moutet et d'Arthur Fils en huitièmes de finale mardi, tandis que dans le sillage du N.1 mondial Jannik Sinner, l'Italie a encore brillé devant son public.

Si Moutet peut avoir des regrets, Fils va, lui, devoir digérer une sacrée fessée d'ici Roland-Garros (25 mai-8 juin).

Mouttet, 83e mondial, a fait douter pendant un set et demi le N.5 mondial Jack Draper, avant de s'incliner 1-6, 6-4, 6-3.

Vainqueur au tour précédent pour la première fois d'un joueur du Top 10 mondial, le Danois Holger Rune (10e), au terme d'un marathon de 3h44, Moutet a survolé la première manche contre le Britannique avant de marquer le coup physiquement et mentalement quand Draper a égalisé à une manche partout.

Réputé pour ses coups de sang et sautes de concentration mais relativement calme depuis son arrivée à Rome, le Français a commencé à perdre pied après avoir contesté un point de son adversaire dans le septième jeu de la deuxième manche.

"Content et un peu déçu"

"Je suis content de ma performance et en même temps un peu déçu, car je sentais que l'issue pouvait être différente (...) A ce niveau quand vous n'êtes pas parfait, cela ne passe pas. Il faut donner à chaque seconde le meilleur de soi-même", a reconnu Moutet, encore fortement encouragé par le public romain.

Le Français Arthur Fils lors de son match face à l'Allemand Alexander Zverev en 8e de finale du Masters 1000 de Rome le 13 mai 2025 AFP

Retardé près de trois heures à cause d'un violent orage, le choc entre le N.1 français et 14e mondial Arthur Fils et Alexander Zverev, N.2 mondial et tenant du titre, a tenu ses promesses pendant un set.

Le Français de 20 ans, en panne de premières balles et rapidement mené 4-1, a payé sa débauche d'énergie pour arracher un jeu décisif.

Il s'est incliné 7-6 (7/3), 6-1 pour concéder sa quatrième défaite en six matches contre l'Allemand qu'il avait battu en avril à Miami, à ce même stade de la compétition.

"Sur l'ensemble du match, il a quand même été meilleur que moi. Il a fait un très bon match. Moi, je n'ai pas si mal joué dans le premier, mais je n'ai pas saisi les occasions au moment qu'il fallait", a résumé le N.1 tricolore.

Il a tiré malgré cette défaite un bilan positif de sa semaine romaine: "Je joue bien au tennis, mais je peux mieux jouer, il faut continuer à s'entraîner et ça va finir par passer".

Fils avait atteint les quarts de finale des trois premiers Masters 1000 de l'année, les tournois les plus importants après les Grands Chelems, à Indian Wells, Miami et Monte-Carlo. Mais il avait chuté dès son entrée en lice à Madrid.

Si la pluie a perturbé la journée, elle n'a pas empêché le tennis italien de briller.

Test réussi pour Sinner

L'Italien Jannik Sinner serre le poing après un point gagné contre l'Argentin Francisco Cerundolo en 8e de finale du Masters 1000 de Rome le 13 mai 2025 AFP

Le N.1 mondial Jannik Sinner, de retour sur le circuit ATP après une suspension de trois mois, a réussi son premier test d'envergure en écartant un spécialiste de la terre battue, l'Argentin Francisco Cerundolo (18e).

Sinner, 23 ans, s'est imposé 7-6 (7/2), 6-3 et affrontera jeudi pour une place dans le dernier carré le Norvégien Casper Ruud (7e) ou l'Espagnol Jaume Munar (66e), dont le match prévu en fin de session mardi a finalement été reporté à mercredi.

L'Italien a égalé grâce à cette 24e victoire consécutive -- la plus longue série de sa carrière -- son meilleur résultat au Foro Italico, où il avait atteint les quarts de finale en 2022.

Plus tôt, malgré un passage à vide dans le premier set, sa compatriote Jasmine Paolini avait écoeuré la Russe Diana Shnaider (11e) 6-7 (1/7), 6-4, 6-2.

La 5e mondiale, finaliste à Roland-Garros et Wimbledon en 2024, est la première Italienne depuis sa partenaire de double Sara Errani en 2014 à atteindre le dernier carré du tournoi romain.

Lorenzo Musetti s'est lui hissé en quarts de finale en deux temps: le 9e mondial menait 7-5, 6-4 face au Russe Daniil Medevedev (11e) et s'était offert une balle de match quand la pluie a interrompu leur match.

Deux heures quarante plus tard, il a empoché sa qualification dès le premier échange.