Tennis: Nadal espère "consolider" ses progrès mais "certain de rien"

Rafael Nadal, qui a fait ses adieux au public madrilène mardi soir, éliminé en huitièmes de finale du Masters 1000 organisé dans la capitale espagnole, espère "consolider" ses "progrès" mais n'est "certain de rien", à moins d'un mois de Roland-Garros.

Q: Comment avez-vous vécu ce tout dernier match à Madrid ?

R: "Ca a été une soirée émouvante. J'ai pu dire au revoir ici sur le court, et en plus avec un niveau de jeu plutôt convenable. C'est un souvenir inoubliable, indélébile. Je ne sais pas si c'était la dernière fois que je jouais en Espagne, c'est très probable, je ne me suis pas posé la question. Si c'était la dernière fois que j'ai joué dans mon pays, c'est un grand souvenir. J'étais très ému, intérieurement, mais j'ai tenu bon. Parce que ce n'est pas fini. C'est fini ici à Madrid, mais mon chemin raquette en main n'est pas fini. Peut-être que ce n'est pas le moment de laisser sortir toutes les émotions que j'ai à l'intérieur. Je ne veux pas encore lâcher toute cette adrénaline."

Q: Quel bilan tirez-vous de votre tournoi ?

Le clan de Rafael Nadal durant le discours prononcé par le joueur espagnol après sa défaite en 8e de finale du Masters 1000 de Madrid, le 30 avril 2024 AFP

R: "Je repars avec une énergie importante. J'ai fait des pas en avant, c'est une certitude, après on va voir si je suis capable de consolider ces progrès. Je suis arrivé ici avec du doute, je repars avec moins de doutes. Ca a été une semaine incroyablement positive. Aujourd'hui (mardi), contre un adversaire qui a joué à un niveau très élevé (Lehecka), j'ai été compétitif. Le premier set, c'est à mon avis mon meilleur depuis que j'ai repris la compétition, c'est ce que je recherche. Musculairement, j'ai eu une petite baisse à la fin du premier set, mais c'est logique après le match d'hier (lundi, long de trois heures, ndlr). Je repars entièrement satisfait. C'est beaucoup mieux que ce que j'aurais pu espérer."

Q: Est-ce que ça vous donne des garanties pour les semaines qui viennent, en particulier Roland-Garros ?

Rafaël Nadal après avoir frappé un coup droit lors de son 8e de finale du Masters 1000 de Madrid face au Tchèque Jiri Lehecka, le 30 avril 2024 AFP

R: "Je ne suis certain de rien. Je ne sais pas ce qui peut arriver. Ce que je sais, c'est que j'ai joué quatre matches à Madrid, et que même si aujourd'hui il y avait un peu de fatigue musculaire et d'autres petites choses, rien de grave, mon corps a résisté à plusieurs heures de compétition à haut niveau. C'est le plus important pour moi. Pour Paris, je vous dirai après Rome. J'espère pouvoir jouer à Rome, s'il n'y a pas de contretemps, et continuer à évoluer. Je veux y aller, bien jouer, être compétitif, et je vais continuer à travailler dur pour que ça se produise. Aujourd'hui, c'était une journée émouvante, inoubliable, mais ma carrière continue. J'ai des objectifs personnels dans les prochaines semaines et je veux explorer si j'ai une chance de les atteindre."

Propos recueillis en conférence de presse.