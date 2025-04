Tennis: Nicolas Mahut annonce sa retraite à 43 ans

Nicolas Mahut opposé à John Isner à Wimbledon lors du match le plus long de l'histoire du tennis, le 24 juin 2010

Le joueur de tennis français Nicolas Mahut va prendre sa retraite à la fin de la saison, à 43 ans, mettant un terme à une carrière couronnée de quatre titres en simple et 37 en double.

L'Angevin restera comme un des protagonistes du match le plus long de l'histoire, perdu face à l'Américain John Isner au premier tour de Wimbledon 2010.

Cette rencontre s'était disputée sur trois jours et avait duré 11H05, pour se clore sur le score fleuve de 6-4, 3-6, 6-7 (5/7), 7-6 (7/3),... 70-68.

A l'époque, le match ne pouvait se terminer au tie-break dans l'ultime manche. Il fallait deux jeux d'écart.

Longtemps blessé et retombé au 329e rang mondial, Mahut n'est jamais allé au-delà de la 37ème place en simples dans le classement ATP (mai 2015). Mais il a été un joueur important en double, atteignant le premier rang mondial au milieu des années 2010 et remportant les quatre tournois du Grand Chelem, l'US Open (2015), Wimbledon (2016), Roland-Garros (2018, 2021) et l'Open d'Australie (2019).

Il n'avait plus joué depuis le Masters 1000 de Miami en mars 2021.

"J'ai pris la décision d'arrêter ma carrière... il me reste quelques tournois", a annoncé mardi soir le spécialiste du double sur le plateau d'Eurosport où il officie comme consultant. "La blessure m'a éloigné des terrains un petit peu plus longtemps que je ne le pensais au départ. Au bout d'un moment la décision est facile à prendre", a-t-il expliqué.