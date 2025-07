Tennis: Opérée il y a un an, Venus Williams de retour à Washington, à 45 ans

Venus Williams lors de son dernier match sur le circuit WTA face à la Russe Diana Shnaider le 19 mars 2024 à Miami. Seize mois et une opération plus tard, l'ex-N.1 mondiale va disputer le tournoi de Washington pour lequel elle a reçu une invitation

"A cette période il y a un an, je me préparais à être opérée": à 45 ans, Venus Williams s'apprête à jouer à Washington son premier match depuis seize mois, après avoir subi l'ablation de fibromes utérins qui la faisaient souffrir depuis des dizaines d'années, une pathologie qu'elle a récemment révélée.

L'aînée des soeurs Williams, ex-N.1 mondiale aux sept sacres en Grand Chelem et quatre médailles d'or olympiques, a raconté début juillet dans la presse américaine ses longues années de souffrance à cause de fibromes utérins, des tumeurs bénignes mais qui peuvent être très douloureuses et invalidantes. Elle a été opérée en juillet 2024 pour les retirer.

"Mon parcours de santé a été très éprouvant. A cette période il y a un an, je me préparais à être opérée. Il n'était pas question pour moi de jouer au tennis ou de jouer l'US Open, je n'avais même pas ces choses en tête. J'essayais simplement d'être en bonne santé, a retracé la championne américaine en conférence de presse dimanche.

"Après, j'ai pris le temps... Je voulais essayer de jouer plus tôt mais je n'ai pas pu, a-t-elle poursuivi. Quoi qu'il en soit, me voilà !"

"J'ai traversé une période difficile sur le plan physique depuis un an. Alors revenir et pouvoir jouer est une grande chance, a repris l'aînée des soeurs Williams. Je pense que c'est une surprise parce que je cache bien mon jeu."

Qu'a-t-elle en tête après le tournoi de Washington ? "Pour l'instant, je suis juste là, et qui sait ? Peut-être qu'il y aura autre chose. Je ne dévoile pas mes cartes", a-t-elle répondu, énigmatique. "Je pense savoir ce que je veux faire, mais je n'ai pas forcément envie d'en parler", a-t-elle ajouté.

Au premier tour du WTA 500 de Washington, Venus Williams, qui a bénéficié d'une invitation, est opposée à une autre Américaine, Peyton Stearns (34e joueuse mondiale).

"Je n'ai pas joué depuis un an. Je n'ai pas de doute sur le fait que je peux jouer, mais il faut bien sûr du temps pour se remettre dans le rythme des matches", a-t-elle souligné.

"Je sens que je vais bien jouer. Je suis toujours la même joueuse : une grosse frappeuse. C'est ma marque de fabrique, a-t-elle souri. Alors il va falloir frapper fort et mettre la balle dedans. Je vais m'efforcer de faire ça : la mettre dans le court."

Venus Williams, présentée comme inactive sur le site de la WTA, n'a plus joué de match depuis mars 2024. Elle s'était inclinée 6-3, 6-3 contre la Russe Diana Shnaider à Miami.