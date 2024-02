Tennis: Osaka prend sa revanche sur Garcia à Doha

La Japonaise Naomi Osaka, ex-N.1 mondiale aujourd'hui 747e, a battu Caroline Garcia (21e) 7-5, 6-4 au 1er tour du tournoi WTA 1000 de Doha, et pris sa revanche sur la Française qui l'avait battue le 15 janvier au 1er tour de l'Open d'Australie.

Face à Osaka, qui a amorcé début janvier un retour après plus d'un an sans jouer -- une période pendant laquelle elle a mis au monde un enfant --, la N.1 française, plus solide dans l'échange, a obtenu les trois premières balles de break à 1-1, qu'Osaka a toutes sauvées par des coups gagnants.

Garcia a finalement converti la quatrième, qui s'est présentée à 2-2, pour se détacher 4-2 et servir pour le gain du set à 5-4.

Mais la Française, à nouveau victime de ses émotions, s'est alors effondrée. Elle a perdu ses deux derniers services de la manche sans faire le moindre point et s'est retrouvée menée 1 set à 0.

Dans la deuxième manche, c'est encore Garcia qui a obtenu la première balle de break, à 2-2, pas exploitée. Les deux joueuses ont conservé leurs services jusqu'à 5-4, moment qu'a choisi Caroline Garcia pour perdre le sien, et le match.